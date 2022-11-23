РФ готує теракти в Білорусі та Бєлгороді: у Зеленського назвали мету окупантів

Михайло Подоляк розповів про нову тактику РФ / Офіс президента, Reuters

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів про те, що російські окупанти обрали нову тактику війни.

Одна з її складових полягає в тому, щоб втягнути Білорусь у війну. Про це він написав у Twitter.

Представник ОП не виключає, що з цією метою окупанти можуть готувати теракти на території Білорусі.

Він також вважає, що Кремль не відмовиться від терактів у Бєлгороді, щоб налаштувати росіян на продовження війни з Україною.

При цьому Подоляк назвав нову тактику російських окупантів:

Теракти в Білорусі, щоб залучити її до сухопутної війни;

Теракти в Бєлгороді, щоб підвищити лояльність росіян до війни;

Інформаційна кампанія з приводу полонених, щоб дискредитувати Україну;

Радник глави ОП додав, що саме Росія почала війну, руйнує міста і вбиває людей.

Раніше нові заяви Кремля про готовність до переговорів з Володимиром Зеленським прокоментував радник глави ОП Михайло Подоляк.

При цьому він назвав "російськими понтами" заяви Дмитра Пєскова про те, що РФ нібито не збиралася скидати законну владу України.

При цьому він натякнув, що причиною різкої зміни риторики Кремля є велика кількість окупантів РФ, знищених ЗСУ.

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