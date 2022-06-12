"Просто пекло для нас": окупанти шоковані, як ЗСУ поливають їх вогнем під Херсоном

Війна в Україні / facebook.com/GeneralStaff

Російські загарбники продовжують щодня стикатися зі сміливістю і міццю українських військових. Один з них у телефонній розмові скаржився, що ледь залишився живий.

Спілкування загарбника вдалося перехопити співробітникам СБУ. Під час розмови російський боєць розповів, що наші військові проявили всю українську щедрість.

Як виявилося, ЗСУ били по окупантам з усього, з чого тільки могли.

Сталося це під час контратаки, проведеної нашими захисниками на Маріупольсько-Херсонському напрямку.

Там ЗСУ російським загарбникам влаштували справжнісіньке пекло.

"Ми розповімо коротко розмову, тому що там стільки нецензурної лексики, що просто зірочок не вистачить. Загалом, окупант почав з того, що їх наші військові накрили з "Градів". Після цього у них було небагато часу, щоб прочухатися, але мало. Незабаром по них вже били з мінометів", - повідомили в СБУ.

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"Вдарило в мене прямо 10 метрів від окопу... В окоп, коротше, заскочив: як в****... Сидиш в окопі "Господи, б***! Тільки не в окоп, тільки не в окоп!",- ледь не плаче окупант.

Війна в Україні

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що Україна отримала інформацію від представників ФСБ Росії, які не хочуть воювати проти української держави, про кадирівців на території країни. Завдяки цьому елітне угруповання, що мало намір убити президента Володимира Зеленського, було знищена.

"Ми отримали інформацію від представників ФСБ, які не хочуть брати участь у цій кривавій війні, і завдяки цьому була знищена та кадирівська елітна група, яка сюди відправлялася для ліквідації нашого президента", - сказав він.

До того, в розвідці повідомлялося, що в Херсонській області в окупованій Киселівці відбулася перестрілка між військовими РФ чеченською і Бурятської національності.

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