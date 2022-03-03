"Бомбардування Успенського собору - це цинізм російської влади" - Зеленський

Володимир Зеленський / Reuters

На прес-конференції для іноземних журналістів президент Володимир Зеленський знову підняв питання закриття повітряного простору над Україною.

Зеленський поставив у пріоритет питання безпеки українців, говорячи про необхідність закрити небо над Україною. Про це він розповів представникам світових ЗМІ в прес-центрі ОП у Києві.

.Він вкотре підкреслив, що російські окупанти завдають величезної шкоди немілітаризованій інфраструктурі міст України.

"Ви вже бачите Успенський собор. І в чому знаєте таку трагічну іронію: президент Російської Федерації сказав, що дуже багато викликів націоналізму, що ми придушуємо, ми - мається на увазі Україна, що одна церква пригнічує свободу іншої церкви. А саме говорив про Московський Патріархат. І я говорив тоді, що у нас багато різних церков. І всі вони рівні. І немає особливих відносин до тієї чи іншої церкви... і ось вам відповідь... бомбардування біля Успенського собору.

Президент підкреслив, що саме в бомбардуванні церкви Московського патріархату і виражена вся сила російського цинізму.

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"Російська бомба була випущена на церкву Московського патріархату. Ось так він захищає свою церкву, про яку він говорить, що вона їхня. Хоча я вважаю, що вони всі українські. Тобто бомбардування! Там вилетіли всі вікна. Я не знаю про жертви, У мене немає статистики. Але ось вам відповідь багато в чому цинізм", - заявив Зеленський.

Раніше президент України звернувся до президента РФ Володимира Путіна з пропозицією провести переговори.

Також Зеленський закликав європейських союзників відправити військові літаки для боротьби з російським вторгненням.

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