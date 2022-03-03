"Чого ти боїшся, я не кусаюся. Сядь зі мною, поговори": Зеленський різко звернувся до Путіна

Володимир Зеленський / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський звернувся до президента РФ Володимира Путіна з пропозицією провести переговори.

Як підкреслив він в ході прес-конференції, російська армія повинна піти з української землі.

"Не хочеш зараз піти - сядь зі мною за стіл переговорів, я вільний. Тільки не на 30 метрів, як з Макроном, Шольцем - я ж сусід! Я не кусаюсь. Я нормальний мужик, сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся? Ми нікому не погрожуємо, ми не терористи. Ми не захоплюємо банки. І не захоплюємо чужі землі", - сказав Зеленський, звертаючись до Путіна.

Глава держави також підкреслив, що боїться за життя своїх близьких, як і будь-яка людина, однак боятися за своє життя він не має права, оскільки є президентом країни.

"Як і будь-яка жива людина, ми всі хочемо жити. Я вважаю, що якщо та чи інша людина не боїться втратити життя своє або життя своїх дітей, я вважаю, що це нездорова людина. І тому, коли ти відправляєш когось на війну, як це зараз там відбувається, в іншій державі, і ти не думаєш про те, що ці люди забирають життя або можуть загинути-і ти цього не боїшся, у тебе немає з цього приводу емоцій, я вважаю, що це ненормально", – сказав Зеленський, спілкуючись з представниками західних ЗМІ в четвер.

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Він підкреслив, що як будь-яка людина, боїться за життя своїх близьких.

"Що стосується мого життя: я президент країни, і я просто не маю права на це. І навіть якщо це є у мене в душі, в середині, в тих чи інших моментах. Я відчуваю біль так само, як і кожен з вас", - зазначив глава держави.

При цьому Зеленський додав: "Я боюся уявити собі, що у мене немає держави: тебе питаю, звідки ти, а ти відповідаєш: такої країни немає. Я боюся цього".

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.