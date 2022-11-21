Зеленський розповів, як схилити Росію до миру

Зеленський / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нашу країну необхідно забезпечити достатньою кількістю систем протиповітряної оборони для того, щоб схилити Росію до прийняття "формули миру".

Під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО Зеленський зазначив, що якщо Україна отримає повний захист неба, то це унеможливить терористичний задум Росії.

"Коли російські ракети, іранські дрони та інші знаряддя терору не зможуть досягти призначених для них мішеней, Росії доведеться робити те, що потрібно нам з вами. А саме - слідувати нашій "формулі миру". Ми можемо це забезпечити, але для цього Україну необхідно забезпечити достатньою кількістю систем ППО і про, достатньою вагою оборонної та фінансової підтримки. Держава-терорист має бачити, що у неї немає шансу", - підкреслив президент.

"Удари по інфраструктурі рівнозначні застосуванню зброї масового ураження"

Президент зазначив, що обстріли російськими військовими української енергетичної інфраструктури рівнозначні застосуванню зброї масового ураження.

"Росія зробила ставку на геноцидну політику, саме тому знищує нашу енергетичну інфраструктуру. Вбити електрику, водо - і теплопостачання взимку – це і є мета Росії, поставити життя мільйонів людей під пряму загрозу. Це рівнозначно застосуванню зброї масового ураження. Абсолютний злочин", - зазначив Зеленський.

Він також зазначив, що буде правильним, якщо країни-члени НАТО визнають у своїх парламентах Росію державою-спонсором тероризму.

Статус Росії як держави-спонсора тероризму

Журналісти американського видання The Washington Post ще в середині квітня писали, що президент України Володимир Зеленський під час телефонних переговорів з президентом США Джо Байденом закликав його посприяти визнанню Росії державою-спонсором тероризму.

Зазначалося, що Байден висловив готовність розглянути варіанти з метою посилення тиску на Москву. Рішення про новий статус для Росії може призвести до санкцій щодо десятка інших країн, які працюють з Російською державою і заморожування активів РФ в Штатах.

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