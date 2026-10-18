"Це дуже хороше рішення": Трамп і Рубіо прокоментували скасування санкцій проти РФ

Держсекретар США пов'язав рішення президента з ризиками для світової економіки, а в Конгресі звинуватили адміністрацію в поступках Путіну.

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У Білому домі пояснили рішення щодо скасування санкцій проти РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

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Трамп указом призупинив санкції та мита проти РФ за законом Грема

Рубіо зазначив, що пауза триватиме 60 днів для оцінки наслідків

Рішення обурило і демократів, і республіканців

Президент США Дональд Трамп призупинив на 60 днів застосування санкцій і мит проти Росії, передбачених "законом Грема", який сам підписав лише місяць тому. За словами держсекретаря Марко Рубіо, цей час глава Білого дому використає, щоб оцінити економічні наслідки обмежень, повідомляє Reuters.

Указ Трамп підписав 16 жовтня, за два дні до того, як нові обмеження мали набути чинності. Йдеться про Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. Конгрес ухвалив цей документ за широкої двопартійної підтримки, а президент підписав його 18 вересня, пише The New York Times.

Закон передбачав санкції проти російських посадовців, олігархів, банків та інших структур, а також підвищені тарифи на товари з РФ і з держав, які купують російські енергоносії. Обмеження проти Москви, запроваджені на інших правових підставах, продовжують діяти. Своє рішення Трамп обґрунтував національними інтересами США і направив відповідне пояснення до Конгресу.

"Гадаю, президент хоче використати цей 60-денний період, щоб проаналізувати, до яких наслідків для світової економіки – і навіть для економіки США – призведе введення санкцій та мит", - заявив Рубіо.

Сам Трамп обіцяє, що логіка указу згодом стане очевидною, а ефект виявиться позитивним не лише для Америки. Заяву глави Білого дому поширив президентський пул у соцмережі X.

"Багато хто з вас ще не знає, яке рішення я ухвалив, але ми це з’ясуємо, і ви теж дізнаєтеся. Це дуже хороше рішення, і воно буде корисним для країни, а також, на мою думку, для всього світу, адже ми справді перебуваємо на світовій арені", - наголосив Трамп.

Обурення обох партій

Крок Білого дому викликав хвилю критики і серед демократів, і серед республіканців, які підтримували санкційний закон. Частина законодавців прямо звинуватила адміністрацію в поступках Володимиру Путіну. На їхню думку, послаблення тиску дасть Москві додаткові доходи для продовження війни проти України.

Швидко переграти рішення президента Конгрес навряд чи зможе, адже законодавці пішли на перерву до завершення виборів. Призупинення санкцій розкритикував і президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що економічний тиск на Росію потрібно зберігати, аби зупинити її агресію.

Законопроект Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ / Інфографіка: Главред

Індія, дизель і ціни на пальне

За даними The New York Times, рішення ухвалене на тлі прагнення адміністрації залучити російські енергоресурси, щоб збити ціни на пальне. Рубіо наголошує, що ситуацію ускладнює сама конструкція "акту Грема": він б'є не лише по Росії, а й по країнах, що імпортують її енергоносії. Як приклад держсекретар навів Індію. Це важливий партнер Вашингтона, який попри диверсифікацію досі значною мірою залежить від російської нафти.

Раніше США погодили з Москвою окрему угоду про збільшення постачання російського пального на світові ринки. Проти неї виступили 12 сенаторів, зокрема шестеро республіканців. Вони попереджали, що закупівлі принесуть Кремлю додаткові кошти, а американським споживачам відчутного полегшення не дадуть. Держсекретар таких аргументів не поділяє.

"Це дизельне паливо в будь-якому разі буде продано. Різниця лише в тому, яка його частина дістанеться Сполученим Штатам", - зазначив Рубіо.

На думку очільника Держдепу, і пауза в санкціях, і домовленість щодо пального показують, наскільки складно врегулювати війни на Близькому Сході та в Україні, що порушили глобальні енергопостачання.

"Ці конфлікти, що відбуваються в різних частинах світу, починають перетинатися між собою", - сказав він.

Трамп ставить усе на капітуляцію: думка експерта

Експерт Вадим Денисенко вважає, що американський президент пішов ва-банк і робить ставку на будь-яку угоду, а Києву доводиться обирати між прямою конфронтацією та імітацією домовленостей - і обидва шляхи є поганими.

"До 3 листопада. Трамп ставить усе на капітуляцію. На жаль, я помилився, коли вважав, що перед виборами Трамп не піде на припинення передачі розвідданих. Судячи з усього, Трамп пішов ва-банк. Трампу потрібен бліцкриг в Україні, і він вважає, що російські обстріли балістичною зброєю без розвідданих змусять Україну піти на угоду. Трампу не потрібен мир, йому потрібна якась угода, на яку погодиться Україна, щоб він міг сказати, що чогось домігся", - написав Денисенко у Facebook.

За його словами, перед Україною стоїть надзвичайно складна дилема: що робити далі.

"У підсумку ми маємо ситуацію, коли Трамп хоче імітацію угоди, Путін вважає, що в нього розв’язані руки, європейці готові підіграти Трампу в якомусь форматі (формат поки що незрозумілий), ми ескалуємо ситуацію на словах, схоже, не маючи стратегії", - додав експерт.

Дизельна угода Трампа і Путіна - що відомо

Як писав Главред, країна-агресор Росія негайно поставить понад 300 000 тонн дизельного палива на американський і світовий ринки. Про цю домовленість президент США Дональд Трамп оголосив 9 жовтня одразу після телефонної розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Загальний обсяг, за його словами, має сягнути 3 млн тонн у стислі терміни. У поєднанні з нафтою, що надходить через Ормузьку протоку, це, за прогнозом американського президента, обвалить ціни на дизель для американців і всього світу рекордними темпами.

У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що послаблення санкцій проти Москви без довгострокової домовленості про деескалацію є очевидною слабкістю і лише продовжить війну.

"Це грає на руку Росії, сприяє тому, що вона вбиватиме більше, воюватиме довше, ще менше поважатиме Америку і завдасть ще більше втрат та збитків світу", - сказав Зеленський, коментуючи розмову президентів США та Росії.

Як пише Axios з посиланням на американського чиновника, який безпосередньо обізнаний із ситуацією, Трамп пішов на угоду щодо дизельного палива з Путіним після того, як Київ проігнорував близько півдюжини звернень Вашингтона з вимогою зупинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

Цей крок спровокував нову кризу у відносинах із Києвом і може зірвати чергову спробу адміністрації США вибудувати схему завершення війни. Співрозмовник видання був різким у оцінці поведінки української сторони.

"Зеленський неправильно оцінює ситуацію. Продовжуючи наносити удари по НПЗ, він руйнує ту добру волю, яку вибудував із Трампом за останні шість місяців", - сказав американський чиновник.

Пізніше Трамп публічно прокоментував закиди Зеленського щодо угоди між Вашингтоном і Москвою про постачання російського дизельного палива. У інтерв’ю журналістам 9 жовтня Трамп наголосив, що США залишаються "сильним партнером", а сама угода з російським диктатором Володимиром Путіним необхідна для американської економіки.

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