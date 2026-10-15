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Як Путін використає угоду з Трампом щодо дизеля: названо тривожний сценарій

Юрій Берендій
15 жовтня 2026, 15:38
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Кремль хоче відв’язати діалог зі США від війни та зламати схему закупівлі американської зброї для України.
Як Путін використає угоду з Трампом щодо дизеля: названо тривожний сценарій
Чаленко пояснив, як Путін може скористатися рішеннями Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Коротко:

  • Путін прагне угод зі США поза війною в Україні
  • Кремль цілить у закупівлю зброї США за кошти ЄС
  • Скандали можуть змусити Трампа змінити підхід

Кремль спробує використати нинішні рішення Дональда Трампа, щоб вибудувати зі США двосторонній трек, не прив’язаний до мирного процесу. Ще одна мета Москви - зламати схему, за якою європейці оплачують американську зброю для ЗСУ. Про це заявив голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв’ю Главреду.

Найближчі кроки Кремля, на думку політолога, будуть спрямовані на те, щоб перетворити нинішнє потепління з Вашингтоном на стабільний канал взаємодії.

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"Головне завдання Путіна - закріпити окремий напрям американо-російського співробітництва, який не буде пов’язаний із завершенням російсько-української війни. Донедавна США послідовно дотримувалися протилежного підходу. Але після нинішніх скандалів Трамп може переглянути свою позицію", - зазначив Чаленко.

Що Путін може запропонувати Трампу

Енергетичні домовленості, які вже обговорюють Москва та Вашингтон, експерт вважає лише вершиною айсберга.

"Йдеться не лише про можливі домовленості щодо "Північного потоку", закордонних активів "Лукойлу" вартістю близько 20 мільярдів доларів або постачання російського дизельного палива. Співпраця може бути набагато ширшою", - пояснив політолог.

Удар по союзу США та Європи

Другим напрямом роботи Кремля, за словами Чаленка, стануть відносини між США та їхніми європейськими союзниками.

"Водночас Путіну необхідно руйнувати трансатлантичну комунікацію та співпрацю. Зараз ми не можемо говорити про єдність Заходу, але в питанні підтримки України європейці фактично адаптувалися до політики Трампа", - наголосив експерт.

Йдеться про фінансову схему, яка після скорочення прямої допомоги Вашингтона стала для Києва одним із ключових каналів отримання зброї зі США.

"Вони погодилися на модель, за якої американське озброєння закуповується за європейські кошти. І саме її Путіну потрібно зруйнувати", - підкреслив Чаленко.

Дизельна угода Трампа і Путіна
Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

Угоди Трампа з Путіним - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 9 жовтня Трамп після телефонної розмови з Путіним оголосив про домовленість щодо постачання російського дизельного пального на ринки США та світу. Загальний обсяг поставок може сягнути близько 4,8 млн тонн, які планують відвантажувати кількома траншами. Мінфін США видав ліцензію на імпорт російського дизелю, чинну до 7 квітня 2027 року.

Водночас дизельна угода позначилася на переговорах щодо безпекових гарантій для Києва. За даними The Telegraph, домовленість Трампа з Путіним зірвала переговори в Маямі, де Віткофф і Кушнер презентували Україні посилені гарантії безпеки. Візит американських спецпосланців до Москви відклали до налагодження відносин між Трампом і Зеленським.

Крім того, у Вашингтоні розглядають подальше послаблення санкційного тиску на Росію. Як повідомляє Reuters, адміністрація Трампа може пом’якшити санкції проти тіньового флоту РФ. Для перевезення нафти раніше підсанкційними танкерами компаніям знадобиться дозвіл Мінфіну США.

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Про персону: Ігор Чаленко

Ігор Олегович Чаленко - український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року.

Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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