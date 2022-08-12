Зеленський просить Верховну Раду продовжити воєнний стан і мобілізацію

Зеленський / УНІАН і Держприкордонслужба

Президент України Володимир Зеленський подав законопроекти про продовження термінів воєнного стану та загальної мобілізації.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідні законопроекти були зареєстровані 12 серпня.

Зазначимо, згідно з чинним законодавством загальна мобілізація і воєнний стан повинні були завершитися 23 серпня.

Верховна Рада в травні продовжила на 90 днів мобілізацію і воєнний стан.

Продовження воєнного стану

Зазначимо, напередодні нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада найближчим часом знову продовжить термін дії воєнного стану і загальної мобілізації.

"Відповідний указ президента буде внесений на затвердження Ради в найближчі дні... Поки термін продовження невідомий, але очікується, що він, на жаль, буде досить довгим", - написав він у телеграм-каналі.

Нардеп зазначив, що воєнний стан буде продовжено вже вчетверте.

Воєнний стан в Україні

Верховна Рада запровадила в Україні воєнний стан 24 лютого, в перший день масштабного російського вторгнення. Ініціативу президента країни Володимира Зеленського підтримали 300 нардепів.

15 березня Рада продовжила воєнний стан в країні ще на 30 днів - до 25 квітня.

У травні президент України Володимир Зеленський направив до парламенту указ про продовження термінів воєнного стану в Україні ще на три місяці.

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