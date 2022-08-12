Зеленський просить Верховну Раду продовжити воєнний стан і мобілізацію

Відповідні законопроекти були зареєстровані 12 серпня.
Президент України Володимир Зеленський подав законопроекти про продовження термінів воєнного стану та загальної мобілізації.
Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідні законопроекти були зареєстровані 12 серпня.
Зазначимо, згідно з чинним законодавством загальна мобілізація і воєнний стан повинні були завершитися 23 серпня.
Верховна Рада в травні продовжила на 90 днів мобілізацію і воєнний стан.
Продовження воєнного стану
Зазначимо, напередодні нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада найближчим часом знову продовжить термін дії воєнного стану і загальної мобілізації.
"Відповідний указ президента буде внесений на затвердження Ради в найближчі дні... Поки термін продовження невідомий, але очікується, що він, на жаль, буде досить довгим", - написав він у телеграм-каналі.
Нардеп зазначив, що воєнний стан буде продовжено вже вчетверте.
Воєнний стан в Україні
Верховна Рада запровадила в Україні воєнний стан 24 лютого, в перший день масштабного російського вторгнення. Ініціативу президента країни Володимира Зеленського підтримали 300 нардепів.
15 березня Рада продовжила воєнний стан в країні ще на 30 днів - до 25 квітня.
У травні президент України Володимир Зеленський направив до парламенту указ про продовження термінів воєнного стану в Україні ще на три місяці.
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