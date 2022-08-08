Зеленський запропонував новий санкційний удар по РФ: у Раді розкрили деталі

Володимир Зеленський запропонував затвердити новий пакет санкцій проти РФ / Колаж УНІАН

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови Про затвердження рішення Ради нацбезпеки і оборони з приводу розширення санкцій проти Росії.

Проект постанови №7640 вніс до парламенту президент Володимир Зеленський.

Глава держави рекомендує Раді прийняти рішення РНБО від 5 серпня "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Російської Федерації".

Заборони стосуватимуться росіян, юридичних осіб з РФ і України, кінцевим власником, членом і учасником яких є Росія і її громадяни, а також осіб, пов'язаних з державою-агресором.

Водночас санкції не поширюватимуться на росіян, які живуть в Україні на законних підставах.

Згідно з проектом, санкції після прийняття Верховною Радою будуть діяти протягом 10 років.

Додамо, що нардеп Ярослав Железняк уточнив, що Рада планує розглянути питання про введення нового пакету санкцій проти Росії, запропонованого РНБО.

Пакет складатиметься з 10 пунктів:

Заборона на виведення капіталу з України на користь фізичних і юридичних осіб РФ;

Зупинення дозволів на користування надрами;

Заборона на приватизацію та оренду держмайна;

Заборона на публічні закупівлі товарів, робіт, послуг, пов'язаних з РФ;

Заборона заходження суден і літаків, пов'язаних з РФ;

Заборона придбання цінних паперів від емітентів, пов'язаних з РФ;

Припинення видачі готівкових платіжних карток емітованих особами, пов'язаними з РФ;

Заборона (дозволів і ліцензій НБУ) на інвестиції в РФ;

Заборона на передачу технологій і прав інтелектуальної власності особам з РФ;

Заборона на набуття права власності на землю для осіб, пов'язаних з РФ.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, раніше на сайті американського Мінфіну з'явилося повідомлення про те, що влада США збільшила санкційні обмеження на осіб з оточення Путіна, російських чиновників і спікера російського МЗС Марії Захарової.

Також під додаткові санкції потрапила людина, яку ЗМІ називають "гаманцем" і кумом диктатора Путіна - Сергій Ролдугін.

"Нові санкції торкнуться пов'язаної з Кремлем брокерської компанії з продажу яхт, кількох відомих представників влади РФ і близького соратника Путіна, фінансового керівника Сергія Ролдугіна, який займається офшорними активами президента Путіна", ‒ заявили чиновники Мінфіну.

До того влада Великобританії запустила новий пакет санкцій щодо оточення президента Росії Володимира Путіна. В обмежувальному списку опинилися колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку в ЗМІ називають "дружиною Путіна", а також його колишня дружина Людмила. Крім того, в списку опинилися інші особи-родичі глави РФ.

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