Новоспечені 'слуги народу': хто потрапив до Ради замість Костіна й Совгирі

Михалюк і Васюк нові нардепи / Колаж фото Facebook

У вівторок, 2 серпня, ЦВК визнала двох "слуг народу" новоспеченими нардепами замість Андрія Костіна та Ольги Совгирі, яких призначили генпрокурором і суддею, відповідно, повідомляє пресслужба ЦВК у Facebook.

Відомо, що 27 липня комісія отримала постанови Ради щодо дострокового припинення повноважень Андрія Костіна та Ольги Совгирі.

"Тому обраними народними депутатами комісія визнала наступних у списку Артема Михайлюка та Олександра Васюка (на позачергових виборах 21 липня 2019 року були під №142 та №143 відповідно у виборчому списку партії "Слуга народу"), - йдеться у повідомленні.

Хто такий Артем Михайлюк

Новий нардеп-IT-менеджер і бізнес-тренер, співзасновник і колишній CEO Helsi.me (сервіс електронного запису на прийом до лікаря).

Зараз він є чинним бенефіціаром компаній "24/7. Медікал" та "ТІММАСТЕР", засновник ТОВ "БІЗНЕС Шоу" та компанії BizGames, очолював благодійний фонд "Серце до серця".

Хто такий Олександр Васюк

Раніше новоспечений нардеп був координатором юристів команди Володимира Зеленського під час президентської кампанії 2019 року. Є виконавчим директором "Асоціації розвитку суддівського самоврядування України".

Керівник "Української Асоціації штучного інтелекту та робототехніки".

Звільнення Венедіктової та Баканова

У неділю, 17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірину Венедиктову і призначив їй заміну. Відомо, що в.о. генпрокурора був призначений Олексій Симоненко.

Також був звільнений і глава СБУ Іван Баканов. Замість нього обов'язки голови СБУ виконуватиме його перший заступник Василь Малюк.

Зеленський пояснив, що причиною відсторонення Баканова і Венедиктової від своїх посад є велика кількість зв'язків між силовими структурами України та спецслужбами РФ.

Пізніше Рада підтримала відставку Ірини Венедиктової з посади голови офісу генерального прокурора. "За" проголосували 264 нардепи.

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Ірина Венедиктова обійматиме одну з дипломатичних посад.

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