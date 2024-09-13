На другому Саміті миру буде Росія: Зеленський розкрив інтригуючі деталі

Країна-агресор Росія таки буде на другому Саміті миру. Володимир Зеленський оголосив час його проведення.

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​ Зеленський розповів про другий Саміт миру і РФ на ньому / Колаж: Главред, фото: скріншот, Фото: Associated Press

Україна хоче провести другий мирний саміт у листопаді та запросити туди Росію, заявив президент України Володимир Зеленський на конференції у Києві. Його слова наводить Le Monde.

Цього місяця президент України має намір зустрітися з Байденом, щоб подати йому український план завершення війни.

"Цього місяця запланована наша зустріч з президентом Байденом. Я представлю йому план перемоги – систему взаємопов’язаних рішень, завдяки яким Україна отримає достатню силу, щоб поставити цю війну на курс до миру", – сказав Зеленський.

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Президент розповів, що план перемоги не містить багато пунктів, але він має зробити Україну сильнішою та підштовхнути Путіна до завершення війни.

"Такі загарбницькі війни, як війна Росії проти України, можуть закінчитися справедливо кількома шляхами: або армію-окупанта витісняють силою, або дипломатією, що гарантує збереження реальної незалежності країни та її очищення від окупації. І в першому, і в другому випадку Україна потребує сильних позицій. Із цим можуть допомогти Сполучені Штати", – додав президент.

За словами Зеленського, операція ЗСУ в Курській області була частково спрямована на те, щоби змусити Росію розпочати "чесні" переговори.

Він додав, що наступний Саміт світу планують провести вже цьогоріч у листопаді. Також на нього буде запрошено Росію.

Другий саміт миру - що про нього відомо Президент України Володимир Зеленський заявив, що план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді. Це відбудеться після підготовки планів щодо пунктів енергетичної, продовольчої безпеки, обміну полонених і повернення українських дітей. За словами глави держави, наприкінці липня - на початку серпня в Катарі відбудеться перша зустріч на рівні NSA (Агентство з нацбезпеки в США - ред.) міністрів, радників з безпеки. Під час зустрічі буде повністю підготовлено план щодо енергетичної безпеки. У серпні в Туреччині відбудеться зустріч, присвячена темі вільного мореплавства, де буде порушено питання щодо продовольчої безпеки. У вересні в Канаді відбудеться зустріч щодо гуманітарного напряму обміну полонених і повернення українських дітей, а також буде розроблено план за цим пунктом. Зеленський вважає, що представники РФ мають бути присутніми на другому Саміті миру.

Переговори з РФ - останні новини

Нещодавно у Зеленського вперше розповіли деталі про "план перемоги" України. План перемоги України, який складається із чотирьох пунктів може змусити Росію сісти під примусом за стіл переговорів, зазначив радник глави ОП.

Раніше Володимир Зеленський розкритикував "мирну" позицію Бразилії та Китаю. Президент висловив сподівання, що його бразильський колега зрозумів позицію України, однак на практиці країна підтримує Росію.

Своєю чергою Пекін вже відповів на критику Зеленського. За словами офіційного представника МЗС Китаю, першочерговим пріоритетом є деескалація конфлікту.

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