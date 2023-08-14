УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Зеленський відвідав командні пункти бригад ЗСУ на фронті в районі Соледара

Олексій Тесля
14 серпня 2023, 19:48 оновлено 14 серпня, 20:02
183
Президент заслухав доповіді щодо оперативної обстановки на ділянках відповідальності бригад.
Зеленський
Володимир Зеленський в розташуванні частин ЗСУ / Колаж: Главред, Фото: president.gov.ua, 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Президент України Володимир Зеленський у понеділок побував на командних пунктах кількох бригад в районі Соледара, і відвідав штаби бригад, які ведуть наступальні дії в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар".

"Глава держави побував на командних пунктах 5-ї окремої штурмової бригади, 22-ї окремої механізованої бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка 92-Івана Сірка, 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, 3-ї окремої штурмової бригади та 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила", - повідомили у прес-службі Офісу президента.

Зеленський заслухав доповіді щодо оперативної обстановки на ділянках відповідальності бригад та особливостей застосування різних видів озброєння. Президент також обговорив з комбригами і комбатами військових з'єднань проблемні питання, з якими стикаються військовослужбовці, і шляхи їх вирішення.

відео дня

Дивіться відео - Володимир Зеленський побував у розташуванні 80-ї окремої десантно-штурмової бригади:

Screenshot
Володимир Зеленський у розташуванні 80-ї бригади ЗСУ / скріншот

"Я щодня отримую загальну інформацію, вона дає широке розуміння ситуації, і це теж дуже важливо. Втім, я хотів об'їхати всі бригади окремо, щоб точково зрозуміти проблеми кожної з них. Це відкрита бесіда, можна обговорити будь-які питання", - підкреслив глава держави.

Комбриги і комбати передали президенту потреби в озброєнні, боєприпасах і техніці, зокрема, у фронтових системах ППО і різних видах БПЛА.

Крім того, обговорювалися питання посилення підготовки солдатів, сержантів і офіцерів, розширення можливостей командирів по керівництву особовим складом, спрощення бюрократичних процедур в армії, зокрема в процесі комплектації підрозділів, а також удосконалення роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військово-лікарських комісій. Були запропоновані варіанти рішень для усунення наявних проблем, зокрема можливостей командирів та посилення мотивації військовослужбовців.

Дивіться відео - Володимир Зеленський зустрівся з бійцями 22-ї ОМБр:

Screenshot
Володимир Зеленський у розташуванні 22-ї ОМБр / скріншот

Він також відвідав передовий стабілізаційний пункт, який приймає поранених і травмованих українських військовослужбовців з Бахмутського напрямку. Глава держави оглянув приміщення та оснащення пункту, поспілкувався з пораненими воїнами та медиками. Командування стабпункту розповіло президенту про невідкладні потреби, зокрема в броньованому евакуаційному транспорті.

Раніше експерт пояснив, як ЗСУ можуть повернути Бахмут. Військовий експерт Олексій Гетьман розповів, що для того, щоб звільнити Бахмут Донецької області і повернути його під контроль ЗСУ, не обов'язково брати місто в оточення з усіх боків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те. що Росія змінює тактику у Бахмута: вороги переодягаються у форму ЗСУ. Як каже офіцер ЗСУ Андрій Панченко, російські окупанти почали для маскування переодягатися в піксельну форму ЗСУ.

Як заявив командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський, на Бахмутському напрямку в Донецькій області ситуація дуже напружена, але українські воїни поступово просуваються вперед і звільняють землі.

Вас може зацікавити:

Володимир Зеленський Соледар війна Росії та України
Реклама

Головне за день

РФ націлилася на одне місто України: Жданов назвав, куди чекати удару окупантів

РФ націлилася на одне місто України: Жданов назвав, куди чекати удару окупантів

21:22 Україна
Україну накриває жорстке пекло: у яких областях буде найспекотніше

Україну накриває жорстке пекло: у яких областях буде найспекотніше

20:05 Синоптик
Зеленський відвідав командні пункти бригад ЗСУ на фронті в районі Соледара

Зеленський відвідав командні пункти бригад ЗСУ на фронті в районі Соледара

19:48 Україна
Всі головні новини

Останні новини

21:22

РФ націлилася на одне місто України: Жданов назвав, куди чекати удару окупантів

20:33

"Б'ємо з їхньої ж зброї": боєць ЗСУ прокоментував чутки про втечу окупантів з Урожайного

20:28

Вагнерівці ампутували дві руки: воїн ЗСУ розповів про 46 днів кошмару у полоні

20:05

Україну накриває жорстке пекло: у яких областях буде найспекотніше

19:57

Колишня невістка Ющенка відірвалася на вечірці з росіянами під пісні МеладзеВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:52

Не розвалиться: п'ять простих рецептів з молодою картоплею

19:48

Зеленський відвідав командні пункти бригад ЗСУ на фронті в районі СоледараВідео

19:10

Чи готовий Кремль воювати з НАТО?Погляд

19:05

Пашу-мерседеса госпіталізували - адвокат

Реклама
18:52

До 24 серпня РФ готує ракетний обстріл Києва і захоплення Куп'янська – ЖдановЕксклюзив

18:35

Боєприпаси та протитанкові засоби: США оголосили новий пакет допомоги для ЗСУ

18:16

Навіщо 16 серпня кидати ніж на перехрестя: старі прикмети і важливі заборони

18:13

Як українською назвати штопор: популяризатор мови озвучив милозвучний аналог

17:57

Як відмити каструлю, якщо вона згоріла: два інгредієнта - і каструля, як нова

17:37

Бійня на Запоріжжі: кадировці й дагестанці "покришили" одне одного в ході розбірок

17:25

А в таверні голосно волала скрипка: Лопес на курорті яскраво заспівала і станцювалаВідео

17:09

Викрито ще одного недоброчесного співробітника ТЦК: на чому спіймали

17:07

Три інсульти, зупинка дихання і втрата руки: лікарі дивом врятували 22-річного воїна

17:06

Чим вбити запах диму в будинку, коли на кухні щось згоріло: два способи

16:45

Що краще пити капучино або латте: як не заплутатися і відчути незвичайний смак

Реклама
16:38

РФ готує нові удари: стало відомо, чим окупанти планують бити по Україні

16:26

Гороскоп на завтра 15 серпня 2023: Близнюки багато зароблять, Рибам - ризик

16:25

Що ви побачили першим: головоломка визначить, наскільки ви довірливі

16:15

"Дуже ганебно": посол жорстко пройшовся по Ізраїлю через ставлення до українців

16:09

"Починає паралізувати": дружині Мірошниченко у важкому стані викликали швидку

16:04

Всі будуть у захваті: як приготувати неймовірно м'яку печінку - бомбічний секрет

15:39

Десятки окупантів злетіли у повітря: під Маріуполем приліт по базі військових РФ

15:26

У Зеленського розповіли, як ракети Taurus і АТАСМЅ змінять ситуацію на полі бою

15:15

Валентина Тализіна брудно образила Лію Ахеджакову за підтримку України

15:14

Що має бути в кошику на Яблучний Спас: підготовка до свята

15:00

Родичам загиблих і зниклих безвісти в АТО дозволили виїзд за кордон

14:48

РФ застосовує тактику "випаленої землі": Данілов назвав мету окупантів

14:23

"Мирні жителі не повинні бути мішенню" в ООН розкритикували окупантів через обстріли Півдня України

13:55

В Одеській області у військовій частині офіцер побив військовослужбовця

13:44

Росія може вдарити по Україні на День Незалежності, ворог підступний - Ігнат

13:33

Елітарне мистецтво: Українська диригентка Линів одягла футболку Wagner Power і "отримала" в Мережі

13:09

"Рідна мати моя": знахабніла Лорак разом з Кіркоровим заспівала під акомпанемент Крутого

12:59

Прем'єра року: стала відома дата виходу європейського сезону Голосу країниВідео

12:57

Коли в Україні святкують Горіховий Спас: головні прикмети і дата

12:45

Санта Дімопулос розповіла, чому зраджують чоловіки і в чому вина жінки

Реклама
12:29

Фейки про удар по ОдесіПогляд

12:28

Скандальна Оксана Байрак втекла до РФ і якшається з пропагандистами

12:26

Повторний наступ на Київ можливий: Наєв назвав умови атаки РФ на столицю

12:25

Росія зіткнулася з дилемою: у розвідці Британії оцінили рейди ЗСУ через Дніпро

12:24

Намагаються приховати, але пошкодження видно: в Мережі з'явилися нові фото Кримського мосту

11:59

Загадка, яку не розгадають навіть генії: потрібно знайти приховану дівчину на зображені

11:54

Ердоган поставив ультиматум: у Мережі дізналися умову візиту Путіна до Туреччини

11:37

Деякі пенсіонери залишаться без надбавок до пенсії: хто під загрозою

11:08

У Вірменії трагічно загинув в. о. посла України: що сталося

11:06

Чому не можна вживати слово "купляти": Авраменко дав несподівану відповідьВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти