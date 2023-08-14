Зеленський відвідав командні пункти бригад ЗСУ на фронті в районі Соледара

Президент заслухав доповіді щодо оперативної обстановки на ділянках відповідальності бригад.

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Володимир Зеленський в розташуванні частин ЗСУ / Колаж: Главред, Фото: president.gov.ua, 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Президент України Володимир Зеленський у понеділок побував на командних пунктах кількох бригад в районі Соледара, і відвідав штаби бригад, які ведуть наступальні дії в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар".

"Глава держави побував на командних пунктах 5-ї окремої штурмової бригади, 22-ї окремої механізованої бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка 92-Івана Сірка, 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, 3-ї окремої штурмової бригади та 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила", - повідомили у прес-службі Офісу президента.

Зеленський заслухав доповіді щодо оперативної обстановки на ділянках відповідальності бригад та особливостей застосування різних видів озброєння. Президент також обговорив з комбригами і комбатами військових з'єднань проблемні питання, з якими стикаються військовослужбовці, і шляхи їх вирішення.

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Дивіться відео - Володимир Зеленський побував у розташуванні 80-ї окремої десантно-штурмової бригади:

Володимир Зеленський у розташуванні 80-ї бригади ЗСУ / скріншот

"Я щодня отримую загальну інформацію, вона дає широке розуміння ситуації, і це теж дуже важливо. Втім, я хотів об'їхати всі бригади окремо, щоб точково зрозуміти проблеми кожної з них. Це відкрита бесіда, можна обговорити будь-які питання", - підкреслив глава держави.

Комбриги і комбати передали президенту потреби в озброєнні, боєприпасах і техніці, зокрема, у фронтових системах ППО і різних видах БПЛА.

Крім того, обговорювалися питання посилення підготовки солдатів, сержантів і офіцерів, розширення можливостей командирів по керівництву особовим складом, спрощення бюрократичних процедур в армії, зокрема в процесі комплектації підрозділів, а також удосконалення роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військово-лікарських комісій. Були запропоновані варіанти рішень для усунення наявних проблем, зокрема можливостей командирів та посилення мотивації військовослужбовців.

Дивіться відео - Володимир Зеленський зустрівся з бійцями 22-ї ОМБр:

Володимир Зеленський у розташуванні 22-ї ОМБр / скріншот

Він також відвідав передовий стабілізаційний пункт, який приймає поранених і травмованих українських військовослужбовців з Бахмутського напрямку. Глава держави оглянув приміщення та оснащення пункту, поспілкувався з пораненими воїнами та медиками. Командування стабпункту розповіло президенту про невідкладні потреби, зокрема в броньованому евакуаційному транспорті.

Раніше експерт пояснив, як ЗСУ можуть повернути Бахмут. Військовий експерт Олексій Гетьман розповів, що для того, щоб звільнити Бахмут Донецької області і повернути його під контроль ЗСУ, не обов'язково брати місто в оточення з усіх боків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те. що Росія змінює тактику у Бахмута: вороги переодягаються у форму ЗСУ. Як каже офіцер ЗСУ Андрій Панченко, російські окупанти почали для маскування переодягатися в піксельну форму ЗСУ.

Як заявив командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський, на Бахмутському напрямку в Донецькій області ситуація дуже напружена, але українські воїни поступово просуваються вперед і звільняють землі.

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