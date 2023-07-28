"Нас схиляли до переговорів неодноразово": Данілов оцінив шанси на діалог з РФ

Той дух і та воля, яка є в українського народу, вже нікуди не зникне, підкреслив секретар РНБО.

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Данілов розповів про можливість діалогу з РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Шанси західних партнерів домогтися в України згоди на мирні переговори з країною-агресоркою Росією – мінімальні. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в коментарі ТСН.

"Нас схиляли [до переговорів] неодноразово за всі часи, починаючи з 1600-х років. Головне не програти собі і не програти себе. Той дух і та воля, яка в нас є, вона вже нікуди не зникне. Вони вже помилилися один раз, 24 лютого [2022 року], коли усі вважали, що у нас немає спроможності", - сказав Данілов.

Також секретар РНБО категорично спростував можливі "докори" Заходу за "повільний контрнаступ", стверджуючи, що Сили оборони застосовують всі наявні у них засоби.

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"Щодо того, що нам дали "велику кількість техніки", треба бути обережними з цими висловлюваннями. Чи дали нам стільки, скільки потрібно? Не зовсім. На жаль", - наголосив він.

Переговори України та Росії

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що Україна не піде на переговори з агресором Росією на невигідних для себе умовах. За словами чиновника, роль України на міжнародній арені суттєво зросла, тому Київ може дотримуватися подібної позиції.

В Американському інституті вивчення війни сказали, що Путін відновив свою кампанію, спрямовану на запуск переговорів з Україною на вигідних Росії умовах. Аналітики відзначили, що Путін сам знову заговорив про переговори і звинувачує західний світ в тому, що союзники України, мовляв, "заважають почати діалог".

Нещодавно Путін цинічно поскаржився Африці на Україну і заклянчив перемовини. Директор Кремля Володимир Путін вигадав, що агресорка Росія напала на Україну, мовляв, через "загрози безпеці" його країні з боку західного світу.

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