Росія змінює тактику у Бахмута: вороги переодягаються у форму ЗСУ

Як каже офіцер ЗСУ Андрій Панченко, російські окупанти почали для маскування переодягатися в піксельну форму ЗСУ.

https://glavred.net/ukraine/rossiya-menyaet-taktiku-u-bahmuta-vragi-pereodevayutsya-v-formu-vsu-10490017.html Посилання скопійоване

За словами офіцера ЗСУ, вороги активно ведуть оборонні дії, використовуючи всі можливі засоби / колаж Главред, фото УНІАН і 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Російські окупанти в боях під Бахмутом тепер використовують дещо іншу тактику ворог переодягається в Піксель ВСУ. Про це в ефірі єдиного телемарафону сказав Андрій Панченко - молодший лейтенант 56-ї мотопіхотної бригади, 21-го батальйону "Сармат".

За його словами, вороги активно ведуть оборонні дії, використовуючи всі можливі засоби – в тому число використовує мінні загородження і аеророзвідку.

Крім того, як каже Панченко, вороги змінюють тактику. По-перше, починають контратакувати вночі і в погані погодні умови (дощ, туман – це час, коли не бачать тепловізійні засоби).

відео дня

"Максимально небезпечно намагаються підповзати до наших позицій і штурмувати. Буває, відправляють по 4-6 чоловік. Ну вони просто не доходять до наших позицій завдяки артилерії. Наша артилерія працює дуже добре. Так, вони почали тримати дистанцію між військовослужбовцями (7-13 м) і максимально намагаються виявити нашу артилерію, але у них, слава богу, це не виходить", ‒ сказав він.

По-друге, каже Панченко, російські окупанти почали для маскування переодягатися в піксельну форму ЗСУ. І розрізняються за формою від українських бійців тільки червоною пов'язкою на нозі.

"Зараз (це підтверджена інформація) Вони отримали з цією формою вже. Резерви, які приїхали з формою ЗСУ. У нас теж є свої паролі. Ми знаємо, з якого напрямку неможливий підхід своїх", ‒ сказав він.

Ситуація під Бахмутом

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ захопили важливі висоти під Бахмутом і пішли вперед на півдні. Українські сили встановили контроль над новими позиціями на північний захід від Кліщіївки (7 км на північний захід від Бахмута) і просунулися на 1,5 км в районі Роздолівки (19 км на північний схід від Бахмута), йдеться у звіті.

Крім того, в результаті потужного удару ВСУ окупантів вибили з позицій під Бахмутом. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. За його словами, ЗСУ ведуть наступ північніше і південніше Бахмута.

"На напрямку Біла Гора-Андріївка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - підкреслив спікер Генштабу.

Як заявив командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський, на Бахмутському напрямку в Донецькій області ситуація дуже напружена, але українські воїни поступово просуваються вперед і звільняють землі.

Вас може зацікавити: