'Не робити кільце': експерт пояснив, як ЗСУ можуть повернути Бахмут

Військовий експерт Олексій Гетьман розповів, що для того, щоб звільнити Бахмут Донецької області та повернути його під контроль ЗСУ, не обов'язково брати місто в оточення з усіх боків.
"Необов'язково брати його одразу в оточення з усіх боків, можна завдати удару з півдня, вибити ворога з Бахмута, а потім уже рухатися і на півночі", - наголосив Гетьман у коментарі РБК-Україна.
За його словами, на те, що наступ з південної сторони йде активніше, ніж з північної, є свої причини.
"Швидше за все, на півночі росіяни тримають потужнішу оборону і зосередили більшу кількість військ. Для нас це суті не змінює, завдання залишається в тому, щоб оточити місто", - уточнив експерт.
Ситуація на Бахмутському напрямку
Нагадаємо, що контрнаступ ЗСУ активно продовжується. Окупантів вибили з позицій на Бахмутському напрямку. Російські окупанти вимушено відступили з позицій на північний схід від Орехово-Василівки.
Для підтримки своїх військ ворог зосередив значну кількість артилерії, розповів Олександр Сирський. ЗСУ вибивають ворога потужним контрбатарейним вогнем та просуваються під Бахмутом.
ЗСУ захопили важливі висоти під Бахмутом і пішли вперед на півдні. Українські військові провели контрнаступальні дії одразу на декількох напрямках, причому деякі з них були успішними.
Більше цікавих новин: