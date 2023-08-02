'Не робити кільце': експерт пояснив, як ЗСУ можуть повернути Бахмут

Гетьман пояснив, що наступ з південної сторони йде активніше, ніж з північної і на те є свої причини.

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Експерт пояснив, як можна повернути Бахмут / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 17 ОТБр

Військовий експерт Олексій Гетьман розповів, що для того, щоб звільнити Бахмут Донецької області та повернути його під контроль ЗСУ, не обов'язково брати місто в оточення з усіх боків.

"Необов'язково брати його одразу в оточення з усіх боків, можна завдати удару з півдня, вибити ворога з Бахмута, а потім уже рухатися і на півночі", - наголосив Гетьман у коментарі РБК-Україна.

За його словами, на те, що наступ з південної сторони йде активніше, ніж з північної, є свої причини.

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"Швидше за все, на півночі росіяни тримають потужнішу оборону і зосередили більшу кількість військ. Для нас це суті не змінює, завдання залишається в тому, щоб оточити місто", - уточнив експерт.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, що контрнаступ ЗСУ активно продовжується. Окупантів вибили з позицій на Бахмутському напрямку. Російські окупанти вимушено відступили з позицій на північний схід від Орехово-Василівки.

Для підтримки своїх військ ворог зосередив значну кількість артилерії, розповів Олександр Сирський. ЗСУ вибивають ворога потужним контрбатарейним вогнем та просуваються під Бахмутом.

ЗСУ захопили важливі висоти під Бахмутом і пішли вперед на півдні. Українські військові провели контрнаступальні дії одразу на декількох напрямках, причому деякі з них були успішними.

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