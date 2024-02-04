"Познущався" над ворогом: Зеленський побував на самому "нулі", зустрівся з воїнами

Президент України Володимир Зеленський здійснив неанонсовану поїздку на одну з найгарячіших точок фронту україно-російської війни - село Роботине (Запорізька область). Таке повідомлення було опубліковано на сайті Офісу президента.
"Запорізька область. Роботине. Розташування 65-ї окремої механізованої бригади. Поспілкувався із захисниками, подякував їм і вручив державні нагороди". І честь бути сьогодні тут. Підтримати воїнів і нагородити. На їхніх плечах складна, вирішальна місія - відкинути ворога і захистити Україну. Пишаємося нашими воїнами, дякуємо кожному!" - написав президент у своєму Telegram-каналі.
Війна в Україні
Раніше президент Володимир Зеленський розповів про загрозу Третьої світової та терміни закінчення війни. Геополітично та фінансово можна зупинити Росію у війні, переконаний голова держави.
До того президент озвучив чисельність армії України. За словами головнокомандувача країни, йдеться про 880 тисяч солдатів. Про це він розповів в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.
Трохи раніше військовий експерт Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Після появи у ЗСУ сучасної авіації ситуація може змінитися, не виключив фахівець.
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