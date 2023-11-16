До Києва приїхав новий глава МЗС Британії: про що Камерон говорив із Зеленським

Президент привітав Камерона з призначенням міністром закордонних справ і подякував за те, що свій перший робочий візит він здійснив до столиці України.

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Володимир Зеленський і Девід Камерон провели зустріч у Києві 16 листопада / Фото: president.gov.ua

У четвер, 16 листопада, в Україну прибув з візитом новопризначений державний секретар у закордонних справах Великої Британії та Північної Ірландії Девід Камерон. У Києві він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Глава держави привітав Камерона з призначенням міністром закордонних справ і подякував за те, що свій перший робочий візит на новій посаді він здійснив до столиці України, передає Офіс президента.

"Це дуже важливо, особливо зараз, коли світ приділяє свою увагу не лише ситуації на полі бою в Україні. Ми вдячні за тверду підтримку України з боку Сполученого Королівства. Вдячні за теплий прийом українських громадян у Великій Британії. І раді тому, що ви приїхали в Україну"" - сказав Володимир Зеленський.

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Президент високо оцінив оборонну співпрацю зі Сполученим Королівством, що дозволяє ЗСУ ефективно захищатися від нападу російських окупантів, зокрема завдяки далекобійній зброї. Глава держави підкреслив, що ще одним важливим пріоритетом напередодні зимового періоду є посилення української системи ППО для захисту громадян і критичної інфраструктури від російських обстрілів.

Зеленський і Камерон обговорили ситуацію з безпекою в Чорному морі та подальшу роботу альтернативного "зернового коридору".

Володимир Зеленський і Девід Камерон обговорили низку питань / Фото: president.gov.ua

Співрозмовники скоординували позиції щодо реалізації спільних багатосторонніх та двосторонніх ініціатив, зокрема в контексті просування української формули миру та напрацювання гарантій безпеки у розвиток прийнятої "групою семи" на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України.

Окрему увагу було приділено питанням євроатлантичної інтеграції нашої держави та підтримки Великою Британією руху України до членства в НАТО.

Як повідомляв Главред, Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 100 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 123 мільйонів доларів).

Раніше видання The Telegraph писало з посиланням на високопоставленого військового чиновника, що у Британії закінчилися засоби ППО і боєприпаси для відправки в Україну.

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