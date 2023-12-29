Зеленський раптово приїхав в Авдіївку

Український лідер Володимир Зеленський приїхав з неоголошеним і екстреним візитом в Авдіївку.

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Президент Зеленський несподівано приїхав в Авдіївку / колаж Главред, фото 3 окрема механізована бригада і скріншот

Президент України Володимир Зеленський здійснив раптовий візит до міста Авдіївка (Донецька область), в якому вже кілька місяців йдуть жорстокі бої між українською армією та військами російських окупантів. Український лідер записав відеозвернення звідти у своєму Telegram-каналі.

"Авдіївка. Відвідав позиції 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Один з найскладніших ділянок фронту. Подякував воїнам особисто. Обговорили з командиром оборонну ситуацію, основні потреби. Відзначив кращих воїнів державними нагородами та вручив "Золоту Зірку" Героя України молодшому сержанту Ігорю Тимощуку. Дякую всім, хто на передовій, за службу, за цей рік, який вся країна вистояла завдяки саме таким воїнам. Тим, хто захищає нашу державу попри все. Тим, хто щодня дає бойовий результат", - сказав український лідер

Бойові дії на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, успіхи російських окупаційних сил на Авдіївському напрямку можуть призвести до рішення Генштабу ЗСУ вивести війська з міста. За словами колишнього командира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, висновок може відбутися вже найближчими днями.

відео дня

Також керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомляв про зміну тактики російської окупаційної армії в цій області. Ворог фокусується на декількох напрямках, намагаючись точково прорвати оборону. Ситуація важка, але українські захисники тримають лінію оборони навколо міста.

За оцінкою полковника Тармо Кундла, активізація російських окупаційних військ не дозволить їм отримати стратегічну перевагу і падіння Авдіївки, якщо воно відбудеться, буде тактичним успіхом, а не стратегічним.

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