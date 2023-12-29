УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зеленський раптово приїхав в Авдіївку

Дмитро Відоменко
29 грудня 2023, 18:32
Український лідер Володимир Зеленський приїхав з неоголошеним і екстреним візитом в Авдіївку.
Зеленський, Авдіївка
Президент Зеленський несподівано приїхав в Авдіївку / колаж Главред, фото 3 окрема механізована бригада і скріншот

Президент України Володимир Зеленський здійснив раптовий візит до міста Авдіївка (Донецька область), в якому вже кілька місяців йдуть жорстокі бої між українською армією та військами російських окупантів. Український лідер записав відеозвернення звідти у своєму Telegram-каналі.

"Авдіївка. Відвідав позиції 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Один з найскладніших ділянок фронту. Подякував воїнам особисто. Обговорили з командиром оборонну ситуацію, основні потреби. Відзначив кращих воїнів державними нагородами та вручив "Золоту Зірку" Героя України молодшому сержанту Ігорю Тимощуку. Дякую всім, хто на передовій, за службу, за цей рік, який вся країна вистояла завдяки саме таким воїнам. Тим, хто захищає нашу державу попри все. Тим, хто щодня дає бойовий результат", - сказав український лідер

Бойові дії на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, успіхи російських окупаційних сил на Авдіївському напрямку можуть призвести до рішення Генштабу ЗСУ вивести війська з міста. За словами колишнього командира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, висновок може відбутися вже найближчими днями.

відео дня

Також керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомляв про зміну тактики російської окупаційної армії в цій області. Ворог фокусується на декількох напрямках, намагаючись точково прорвати оборону. Ситуація важка, але українські захисники тримають лінію оборони навколо міста.

За оцінкою полковника Тармо Кундла, активізація російських окупаційних військ не дозволить їм отримати стратегічну перевагу і падіння Авдіївки, якщо воно відбудеться, буде тактичним успіхом, а не стратегічним.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України бої за Авдіївку
Реклама

Головне за день

Пошкоджені понад півсотні будинків: у Смілі багато постраждалих, серед них - дитина

Пошкоджені понад півсотні будинків: у Смілі багато постраждалих, серед них - дитина

18:41 Україна
Зеленський раптово приїхав в Авдіївку

Зеленський раптово приїхав в Авдіївку

18:32 Україна
Україна підвищила ставки щодо Криму, Путін ризикує залишитися без флоту - Bloomberg

Україна підвищила ставки щодо Криму, Путін ризикує залишитися без флоту - Bloomberg

17:48 Світ
Всі головні новини

Популярне

Ситуація катастрофічна, ЗСУ можуть втратити плацдарм на лівобережжі - Жданов 17749

Ситуація катастрофічна, ЗСУ можуть втратити плацдарм на лівобережжі - Жданов

Жодну не збили : Ігнат назвав тип ракет, які не здатне знищити ППО 7736

"Жодну не збили": Ігнат назвав тип ракет, які не здатне знищити ППО

У Києві - потужні вибухи: всі подробиці атаки РФ 7591

У Києві - потужні вибухи: всі подробиці атаки РФ

У Кремлі хитке становище : що може призвести до виведення військ РФ з України - Жданов 7399

"У Кремлі хитке становище": що може призвести до виведення військ РФ з України - Жданов

Останні новини

19:10

Непростий час для України: в ЗСУ озвучили плани на 2024 рік

19:08

Місячний календар 30 грудня 2023: критичний день для людей із слабкою психікою

19:05

Робота в умовах інтенсивних обстрілів: громадянам України піднімуть зарплати

18:41

Пошкоджені понад півсотні будинків: у Смілі багато постраждалих, серед них - дитинаФото

18:32

Зеленський раптово приїхав в Авдіївку

Удар по пологовому будинку в Дніпрі та станції метро в Києві: що відомо про ракетну атаку РФУдар по пологовому будинку в Дніпрі та станції метро в Києві: що відомо про ракетну атаку РФ
18:29

Чим заткнути дірки від мишей: 3 найкращі способи, які не залишать гризунам жодного шансу

18:25

Німецький генерал висловився про "замороження" війни та контрнаступ ЗСУ

18:17

Половина Москви може залишитись без світла: експерт назвав важливу умову

18:14

Ектор Хіменес-Браво захопив мережу фото з передової з українськими воїнами

Реклама
17:50

Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного обрано Гетьманом України

17:48

Україна підвищила ставки щодо Криму, Путін ризикує залишитися без флоту - Bloomberg

17:25

Куди потрібно спати головою: як правильно поставити ліжко за фен-шуй

17:24

"Людей багато": Мусієнко висловився про зниження призовного віку та мобілізацію ув'язнених

17:18

На честь Залужного назвали справжню зірку

17:11

Неодмінно збудеться: як правильно загадати бажання на Новий рік на папері

17:05

"Красива тактична перемога": ЗСУ "перемололи" окупантів під Куп'янськом

16:51

Зверніть увагу на новорічний стіл: лікар сказав, які салати найшкідливіші

16:48

Ці речі повинна знати кожна дитина 6-ти років: навички, без яких не варто йти в школу

16:42

Imagine Dragons допомогли відбудувати будинок юному українцю зі зруйнованого села

16:34

У Путіна будують плани щодо розколу в Україні: в ГУР назвали мету ворога

Реклама
16:27

Шмигаль розповів, чи вчасно виплачуватимуть пенсії та зарплати бюджетникам у 2024 році

16:04

Путін - "бункерний щур": Данілов пообіцяв відповідь за ракетний удар по Україні

15:59

Які звички дають занижену самооцінку: як не потрапити в пасткуВідео

15:49

Те, як ви стискаєте кулак може розповісти про характер: дізнайтеся свої темні сторони

15:34

Як правильно – "з Новим роком" чи "з новим роком": Авраменко вказав на помилкуВідео

15:30

Гральна реформа в Україні: Половина шляху пройдена, але ще багато роботи реклама

15:14

Ракетний удар по Україні: ЗМІ дізнались скільки коштувала Росії масована атака

15:02

Виробництво у Росії різко підскочило у грудні: найвищі показники за 7 років

15:01

РФ знову атакувала Україну ракетами: в областях прогриміли вибухи

14:58

У Міноборони попередили про загрозу нових ударів: чим і коли планує бити РФ

14:46

Від кого не можна приймати подарунки 30 грудня: це накличе серйозну біду

14:29

Таке було ще влітку: в ЗСУ прокоментували падіння "невідомого об'єкта" в Польщі

14:25

Тільки геній знайде собаку на вулиці за 7 секунд: складна оптична ілюзія

14:20

Що може змусити Путіна завершити війну: в ГУР дали однозначну відповідь

14:19

"Красень!": киянин сів у палаючу машину, щоб врятувати інші автівкиВідео

14:13

Українка-зірка серіалів "Вікінги" зварила борщ і передала "привіт" Батьківщині

14:00

Без призову жінок та обмежень прав чоловіків: Олександр Мусієнко – про законопроєкт щодо мобілізаціїЕксклюзив

13:53

Як пережити новорічний стіл і не втратити здоров'я: 5 лайфхаків

13:47

Ніколи не використовуйте пилосос: простий спосіб прибрати опалу хвою з підлоги

13:37

Дивом врятувався: у Харкові після удару РФ чоловіка затиснуло бетонною брилою - він не здавсяВідео

Реклама
13:26

"Пенсіонерка і домогосподарка": путіністка Лоліта "зарюмсала" зі шваброю в руках

13:25

Кулеба розніс заклики до "перемовин" з Путіним: нехай почують вибухи в Україні

13:20

Аномальні температури до +12 градусів: якою буде погода в останні вихідні 2023 року

13:13

Українці рознесли Влада Яму за новий пост

13:07

Удар РФ по Києву: кількість жертв зросла, що відбувається в місті після атакиФото

13:02

"Це була ракета": у Польщі повідомили про об'єкт, що залетів з території України

13:01

Гороскоп на завтра 30 грудня: Раку - радість від онуків, Стрільцю - біль через стосунки

12:46

"Зі шкіри геть лізти": Жданов розповів, чи очікувати ЗСУ проблем із західною зброєю

12:20

"Жодну не збили": Ігнат назвав тип ракет, які не здатне знищити ППО

12:16

"Свист, ракета – і все розлетілося": очевидець розповів про удар по КиєвуФотоВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти