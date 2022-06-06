Зеленський відповів Путіну: протикорабельна зброя розблокує українські порти

Володимир Зеленський відповів на пропозицію Володимира Путіна / Офіс президента, Reuters

Президент Володимир Зеленський прокоментував питання блокування російськими окупантами українських портів та експорту вітчизняного зерна морським шляхом.

За його словами, прийнятними гарантіями для розмінування портів є зброя, яку Україна зможе розмістити в регіоні. Про це він сказав під час зустрічі з журналістами, передає Суспільне.

За словами Зеленського, Туреччина може стати посередником у деблокаді портів з вивезення зерна.

"Ми готові до вивезення зерна і ми ламаємо риторику Росії, що це ми не хочемо вивозити і провокуємо продовольчу кризу. Ми готові, але нам потрібен коридор безпеки", - сказав президент.

При цьому, у відповідь на питання, які гарантії прийнятні для України, щоб розмінувати порти, він заявив: "Зброя, яку ми зможемо розмістити в регіоні. Ми працюємо над цим і отримаємо протикорабельні системи. Це не погрози. Це будуть найкращі гарантії".

Зеленський додав, що взяти участь у деблокаді зможуть країни, яким Україна довіряє і готові ризикувати.

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Пропозиція Путіна про "зерновий коридор"

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін прокоментував питання вивезення українського зерна на світові ринки. При цьому він запропонував вивозити зерно через порти, які знаходяться під контролем України на Чорноморському узбережжі.

"Не ми ж замінували підхід до порту, це Україна замінувала. Нехай вони розміновують, і нехай кораблі з зерном виходять з Порту. Ми гарантуємо їх мирний прохід без всяких проблем в міжнародні води", - підкреслив він.

Блокування Чорного моря

З початку агресії РФ проти України російські військові кораблі в Чорному морі блокують проходження торгових суден.

За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, щодня Україна втрачає 170 млн доларів через заблоковані порти, а її експортні можливості впали більш ніж на половину.

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