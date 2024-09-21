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Зеленський пояснив, як Україна має перемогти й "коли завершиться війна"

Олексій Тесля
21 вересня 2024, 22:17
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Україна має перемогти у війні, розв'язаній країною-агресором РФ, переконаний глава держави.
Зеленський пояснив, як Україна має перемогти й 'коли завершиться війна'
Володимир Зеленський висловився з приводу перспектив завершення війни / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, flickr.com

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що наступний тиждень може стати багато в чому визначальним для того, щоб зупинити російський терор і повернути безпеку.

Як підкреслив він під час свого відеозвернення, щоб це сталося, "рішучість наших партнерів має відповідати сміливості українців".

"Відповідь на запитання "Коли завершиться ця війна?" насправді, коли рішучість партнерів не відставатиме від того, що ми можемо робити для нашого захисту, для нашої незалежності, для нашої перемоги", - каже глава держави.

відео дня

Водночас він висловив абсолютну переконаність у тому, що Україна має перемогти у війні, розв'язаній країною-агресором РФ.

"Може перемогти. Але разом з усім світом. Наша чітка стратегія буде на столі в партнерів. У президента Сполучених Штатів", - додав Зеленський.

Рішення про військову допомогу Україні від США

23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів.

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

Раніше Володимир Зеленський відреагував на інформацію про "мирний план Шольца". Володимир Зеленський зазначив, що йому невідомо про наявність будь-якого мирного плану закінчення війни в Україні з боку канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розкритикував "мирну" позицію Бразилії та Китаю. Президент сподівався, що його бразильський колега зрозумів позицію України, однак на практиці країна підтримує Росію.

Як повідомлялося раніше, Зеленський зробив заяву щодо Китаю після поїздки Кулеби. Президент розповів подробиці переговорів з Китаєм щодо миру в Україні.

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Володимир Зеленський війна Росії та України
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