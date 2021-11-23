Зеленський звернеться до Ради з головним питанням – ситуацією в Україні

Перед нардепами президент виступить наступного тижня.
Президент України Володимир Зеленський анонсував звернення до нардепів.
Він звернеться до парламенту наступного тижня.
Як розповіли в коментарі РБК-Україна прессекретар глави держави Сергій Нікіфоров і заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук, звернення президента до Ради відбудеться 1 грудня.
"Це щорічне послання президента до Верховної Ради. Це передбачено законодавством. Звичайно ж, ми очікуємо президента в парламенті. Наскільки я знаю, це планується на 1 грудня", - зазначила Кравчук.
Йтиметься про ситуацію як в країні, так і про становище України на міжнародній арені.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у жовтні президент України Володимир Зеленський заробив 28 тисяч гривень. А ось його прессекретар Сергій Нікіфоров отримав удвічі більше - 58 тис.гривень.
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