Зеленський звернеться до Ради з головним питанням – ситуацією в Україні

Зеленський прийде в Раду зі зверненням / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський анонсував звернення до нардепів.

Він звернеться до парламенту наступного тижня.

Як розповіли в коментарі РБК-Україна прессекретар глави держави Сергій Нікіфоров і заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук, звернення президента до Ради відбудеться 1 грудня.

"Це щорічне послання президента до Верховної Ради. Це передбачено законодавством. Звичайно ж, ми очікуємо президента в парламенті. Наскільки я знаю, це планується на 1 грудня", - зазначила Кравчук.

Йтиметься про ситуацію як в країні, так і про становище України на міжнародній арені.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у жовтні президент України Володимир Зеленський заробив 28 тисяч гривень. А ось його прессекретар Сергій Нікіфоров отримав удвічі більше - 58 тис.гривень.

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