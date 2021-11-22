Зарплата Зеленського виявилася нижчою, ніж у його прессекретаря

Никифоров отримав в два рази більше Зеленського.
У жовтні президент України Володимир Зеленський заробив 28 тисяч гривень. А ось його прессекретар Сергій Никифоров отримав удвічі більше - 58 тис. гривень.
Як повідомляють "Українські Новини"з посиланням на відповідь державного управління справами, глава держави отримує зарплату в сумі посадового окладу без будь-яких надбавок і премій.
Відомо, що з нарахованої заробітної плати були сплачені податки і збори в сумі 5460 гривень. Тобто, зрештою, Зеленський отримав за минулий місяць 22 540 гривень зарплати.
Між іншим, посадовий оклад Никифорова в жовтні склав 58 084 гривні, з яких:
- 27 187 гривень склав посадовий оклад,
- 23 109 гривень - надбавка за інтенсивність праці,
- 7 788 гривень - інші виплати (премія, індексація).
Тобто, після утримання податків і зборів 11 326 грн прессекретар Зеленського отримав на руки 46 758 гривень.
Нагадаємо, в 2022 році експерти прогнозують зростання доходів працюючих українців. Очікується збільшення зарплат на 20%. Але це торкнеться далеко не всіх сфер зайнятості.
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