Зарплата Зеленського виявилася нижчою, ніж у його прессекретаря

Зеленський заробляє менше прес - секретаря / скріншот

У жовтні президент України Володимир Зеленський заробив 28 тисяч гривень. А ось його прессекретар Сергій Никифоров отримав удвічі більше - 58 тис. гривень.

Як повідомляють "Українські Новини"з посиланням на відповідь державного управління справами, глава держави отримує зарплату в сумі посадового окладу без будь-яких надбавок і премій.

Відомо, що з нарахованої заробітної плати були сплачені податки і збори в сумі 5460 гривень. Тобто, зрештою, Зеленський отримав за минулий місяць 22 540 гривень зарплати.

Між іншим, посадовий оклад Никифорова в жовтні склав 58 084 гривні, з яких:

27 187 гривень склав посадовий оклад,

23 109 гривень - надбавка за інтенсивність праці,

7 788 гривень - інші виплати (премія, індексація).

Тобто, після утримання податків і зборів 11 326 грн прессекретар Зеленського отримав на руки 46 758 гривень.

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Нагадаємо, в 2022 році експерти прогнозують зростання доходів працюючих українців. Очікується збільшення зарплат на 20%. Але це торкнеться далеко не всіх сфер зайнятості.

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