Зеленський про майбутнє Путіна: росіяни знайдуть причину "вбити вбивцю"

Звертатися до здорового глузду росіян зараз марно, вважає президент України.

Володимир Путін, Володимир Зеленський / скріншот YouTube

Російського диктатора Володимира Путіна з часом ліквідують самі росіяни.

В документальному фільмі "Рік" Дмитра Комарова президент України Володимир Зеленський зазначив, що настане момент, коли буде відчуватися крихкість путінського режиму в РФ.

"Їм потрібна буде причина, вони згадають слова Зеленського, ще когось. Вони знайдуть причину вбити вбивцю", - сказав глава держави.

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Зеленський підкреслив, що зараз українцям немає сенсу звертатися до російського населення, як ми це робили на початку повномасштабної війни.

"На жаль, вони не чують, це стіна. А те, що після смерті наших людей вони аплодують, замість того, щоб плакати, це колосальна трагедія", - підкреслив Зеленський.

Загроза життю Путіна

Нагадаємо, російський політик і громадський діяч Геннадій Гудков вважає, що оточення російського диктатора Володимира Путіна може усунути його за підсумками військових поразок Росії в Україні.

Раніше Христо Грозєв розповів, що російські олігархи стверджують, що Володимир Путін хворий. Найбагатші люди Росії бажають смерті президенту РФ.

Спецслужби США теоретично здатні ліквідувати російського диктатора Володимира Путіна як це вони зробили з лідером "Аль-Каїди" Айманом аз-Завахірі. Про це заявив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Він зазначив, що ліквідація підтверджує "безмежні можливості спецслужб США".

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