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"Зупинка війни – смерть для Путіна": Жданов пояснив, яка небезпека скоро чекає диктатора РФ

24 лютого 2023, 16:12
Глава Кремля уже опустився до рівня ображеного хлопчика, його промова нагадувала "плач Ярославни". Але скоро росіяни помітять, що король таки голий.
Владимир Путин, Олег Жданов
Жданов пояснив, яка небезпека скоро чекає диктатора РФ/ Главред, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін не збирається зупиняти війну проти України, адже це для нього може означати не лише політичну, а й фізичну смерть.

Ніхто з диктаторів у тоталітарних режимах не помирав своєю смертю. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов під час чату на Главреді.

"Путін не може зупинитися, тому що це буде його політичною смертю, а вона може спричинити й фізичну. Ми ж знаємо, яка доля диктаторів у тоталітарних режимах. Покажіть мені хоч одного диктатора, який би дожив до кінця своїх днів і помер своєю смертю – таких практично немає, одиниці, та й то ще не відомо, допомогли їм чи ні", – зазначає Жданов.

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За словами експерта, якщо глава Кремля зупиниться, то усі вважатимуть його невдахою.

"Зараз у Російській Федерації ми спостерігаємо ту частину казки про голого короля, коли король вийшов до народу. От зараз Путін йде перед своєю країною і вже наближається до того хлопчика, який вигукне з натовпу, що король голий", – каже експерт.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Тому зупинитися російський диктатор не може. Йому потрібно продовжувати нагнітати обстановку, щоб війна тривала і далі.

У той же час експерт звернув увагу, що поведінка диктатора РФ останнім часом суттєво змінилася. Його звернення до Федеральних зборів швидше нагадувало виступ ображеного хлопчика, якого ніхто не слухає.

"Подивіться звернення Путіна до Федеральних зборів – плач Ярославни не йде ні в яке порівняння з його промовою. Це була мова скривдженого хлопчика, якого ніхто не чує, всі ображають, постійно ставляють у куток, тому треба йти і воювати. За що? За образи одного хлопчика. Загалом, коли пролунає крик хлопчика з натовпу "А король же голий!", ми переконаємося в тому, що від любові до ненависті один крок", – підсумував Жданов.

Чи можуть Путіна ліквідувати

Нагадаємо, колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, екс-глава Луганської ВЦА Георгій Тука оцінив ймовірність ліквідації Заходом президента РФ Володимира Путіна. Експерт упевнений в тому, що фізичне знищення Путіна сприймається Заходом як акт терору.

Український дипломат і колишній постійний представник України при ООН Володимир Єльченко зазначає, що США мають інструменти та можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. На його думку, це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти Україну тактичну ядерну зброю.

Раніше "Financial Times" писало, що Путін після низки невдач на фронті визнав перед своїм оточенням, що РФ насправді не була готова до війни таких масштабів, і що в російській армії безлад. Проте глава Кремля не відразу визнав свою помилку щодо війни проти України. Коли він планував вторгнення, то був впевнений, що російські війська дійдуть до Києва за кілька днів.

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