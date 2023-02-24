Захід поставив Путіна поза законом: експерт назвав головний провал РФ за рік війни

Досягнень у Росії за рік повномасштабної агресії немає, заявив Олег Жданов.

Олег Жданов оцінив наслідки масштабного вторгнення РФ / Колаж Главред, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

До річниці початку війни проти України Російська Федерація підійшла з величезним провалом, заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Росіяни самі рухають свою країну до прірви, причому в усіх відношеннях: щодо військового потенціалу, економіки і політичного престижу країни. Росія втрачає місце під сонцем на світовому Олімпі політики. Економіка на межі колапсу. А військовий потенціал падає з кожним днем", - підкреслив він в ході чату в Главреді.

Експерт упевнений в тому, що досягнень у Росії за рік повномасштабної агресії немає.

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Разом з тим він каже, що колективний Захід на чолі з США вже делегітимізував Володимира Путіна, тому тепер західні лідери звертаються безпосередньо до росіян.

"Ми до цієї дати прийшли з величезною проблемою – наймасштабнішою війною на нашій території, яка руйнує українську економіку, вбиває наших людей і веде нас до зниження рівня життя", - зазначив гість редакції Главреда.

Він пояснив, що серед досягнень можна назвати те, що економіці України не дали впасти і втримали наплаву завдяки фінансовій та економічній допомозі.

"Нам не дали програти в цій війні, а постачають техніку і озброєння, навчають наших військовослужбовців, щоб у цій військовій кампанії у нас був шанс на перемогу", - сказав полковник запасу.

При цьому він назвав важливим те, що Захід визнав Україну частиною цивілізованого західного світу.

"Візит Байдена дав зрозуміти всім - не тільки Путіну, а всім країнам світу, що Україна є сферою інтересів колективного заходу", - додав Жданов.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

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