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"Краще б він помер": російські олігархи розмірковують про смерть хворого Путіна - Грозєв

8 травня 2022, 02:02

Вони активно або пасивно зараз обмірковують, як посприяти смерті президента РФ, зазначив розслідувач.

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Російські олігархи міркують про смерть хворого Путіна-Грозєв / скріншот з відео

Російські олігархи стверджують, що Володимир Путін хворий. Найбагатші люди Росії бажають смерті президенту РФ.

Про це повідомив журналіст-розслідувач Христо Грозєв в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону.

"Ми слухали запис дуже близького до Путіна олігарха, який іншому олігарху розповідає, що "краще б Путін від цього (називають передбачувану хворобу) помер, тому що він нас знищив, знищує Україну, знищує Росію". Тобто вони активно або пасивно зараз обмірковують, як посприяти смерті Путіна", - розповів Грозєв.

Також він зазначив, що чини в ФСБ в курсі про хворобу Путіна.

читайте такожПутін хворий: світові ЗМІ обговорюють нові діагнози російського диктатора"Без даних не можу говорити, але олігархи, дуже близькі до Путіна, стверджують, що він хворий. Знаємо, що десь місяць тому Луб'янка послала циркулярний лист всім регіональним шефам ФСБ, що якщо "ви почуєте, що у нього дуже серйозне захворювання, наполягаємо, щоб ви не звертали на це увагу". І вони тоді всі подумали, що це з точністю навпаки", - пояснив розслідувач.

Раніше колишній агент КДБ Борис Карпічков, який втік з Росії, вважає, що російський диктатор Володимир Путін "збожеволів" і "одержимий параноїдальними ідеями".

У президента РФ може бути цілий "букет" хвороб - рак, рання стадія деменції, хвороба Паркінсона, пухлина головного мозку і параноя, що зводить його з розуму.

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війна в Україні Володимир Путін
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