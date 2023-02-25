В ISW пояснили мовчання Путіна в день річниці вторгнення в Україну

Президент РФ та його адміністрація не зробили жодних заяв з приводу річниці, хоча Путін неодноразово виступав на публіці впродовж останніх трьох днів.

Володимир Путін не робив жодних заяв про річницю вторгнення в Україну 24 лютого / Фото: сайт Кремля

У Кремлі ніяк не прокоментували річницю свого вторгнення в Україну 24 лютого через те, що не змогли досягти жодної зі своїх заявлених цілей та не мали значних територіальних досягнень з липня 2022 року. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Президент Росії та його адміністрація не зробили жодних заяв з приводу цієї річниці, хоча Володимир Путін неодноразово виступав на публіці вродовж останніх трьох днів, зазначають аналітики ISW.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв зробив провокаційні заяви про те, що Росія переможе у війні, та додав, що для досягнення своїх цілей Росії життєво важливо "відсунути кордони, які загрожують (Росії - ред.), якнайдалі, навіть якщо це кордони Польщі".

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"Заяви Медведєва підкреслюють той факт, що Кремль продовжує переслідувати свої нереалістичні максималістські цілі навіть попри те, що він не може запропонувати російському народу жодних значущих успіхів після року дорогої війни в Україні", - йдеться у звіті інституту.

Аналітики ISW припускають, що російські чиновники, ймовірно, шукають підтримки у китайських оборонних виробників через обмеження, які міжнародні режими санкцій наклали на російську оборонну промисловість.

Експерти нагадують, що уряд Великої Британії та Міністерство фінансів США 24 лютого оголосили про нові санкції та заходи щодо заборони експорту, спрямовані на галузі, організації та окремих осіб, які підтримують російський військовий потенціал.

Крім того, йдеться у звіті, уряди західних країн 24 лютого зробили різні заяви про надання військової допомоги Україні.

Також експерти зазначають, що Кремль посилив інформаційну підготовку до можливої операції під чужим прапором в окупованому Росією Придністров'ї (Молдова).

Як відомо, 24 лютого 2023 року виповнився рік з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Президент Володимир Зеленський звернувся в цей день до нації, підкресливши, що рік тому мільйони українців вирішили боротися з агресором та відстоювати свою землю.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, і закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити війну.

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