"Зеленський – не мисливець": Борейко розповів про екологічну політику президента

Чимало президентів України були мисливцями і це небезпечна тенденція, яка за часи Зеленського, на щастя, не отримала продовження. Але є свої "але".

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Зеленський не є мисливцем, тому немає негативного впливу на реорганізацію заповідних об'єктів / Колаж: Главред, фото: Офіс Президента України

Серед українських президентів мисливцями були Кучма, Кравчук та Янукович. Ющенко, Порошенко на Зеленський ні і це великий плюс для України. Однак нинішній президент до природи та екології не має жодного відношення. Про це в чаті на Главреді заявив еколог, директор Київського еколого-культурного центру, заслужений природоохоронець України Володимир Борейко.

За його словами, хоч Зеленський і не почав реорганізацію заповідних об'єктів у мисливські угіддя, але його проєкт "Мільярд дерев" еколог вважає необґрунтованим і марним.

"Він припускає, що лісники звітують про посаджені дерева, які вони садять на місці вирубаних природних лісів. Але так було завжди, нічого нового немає.Щоб садити дерева, потрібно мати площі, а площ немає. Можна перевести самосівку до рангу лісів, але жодних законодавчих умов для цього не створено", каже Борейко. відео дня

Окремо він прокоментував діяльність Міністерства екології за керівництва Руслана Стрільця. На думку еколога це один з найпровальніших міністрів екології, адже боїться приймати будь-які рішення. Зокрема, Стрілець міг втрутитися в історію з Оболонським островом, але не став.

Хто такий Володимир Борейко Володимир Борейко – український еколог, біолог, природоохоронець, письменник, зоозахисник. Директор громадської організації "Київський еколого-культурний центр", головний редактор гуманітарно-екологічного журналу, заснованого 1999 року. Заслужений природоохоронець України (з 2010 року). У 2024 році Володимир Борейко був нагороджений грамотою-подякою та цінним подарунком від Київської обласної ради за вагомий внесок у розвиток заповідної справи та охорони довкілля. Борейко є автором 18 чинних природоохоронних законів України. Серед найвідоміших кампаній еколога та очолюваної ним організації – перепис найстаріших дерев України. Щороку Борейко проводить операцію "Першоцвіт", спрямовану на захист рідкісних і зникаючих рослин, занесених до Червоної книги України. Один з активістів всеукраїнської кампанії проти капканів. Серед інших зоозахисних кампаній, які проводить Володимир Борейко, – боротьба з дельфінаріями. Активіст захисту найбільш знищуваного виду тварин в Україні – вовків. Крім того, Борейко є ініціатором заборони в Україні весняного полювання, полювання в біосферних заповідниках і національних парках, комерційного полювання на зубрів, вилову дельфінів, використання капканів і фосфіду цинку. Під керівництвом Борейка у 20 областях України створено 588 об'єктів природно-заповідного фонду, а за свою інспекторську діяльність затримав понад 2 тисячі браконьєрів, пише Вікіпедія.

Рішення і заяви президента Зеленського - останні новини

Нещодавно Президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді. Про це глава держави вже говорив з премʼєром Денисом Шмигалем.

Напередодні Зеленський прокоментував обіцянки Трампа завершити війну за 24 години, сказавши, що всі були б щасливі, якби це було справді реальним сценарієм зі справедливими умовами. Але подібні варіанти не на користь України.

Нагадаємо, Зеленський вважає неправильним ухвалення можливого рішення про "передачу" РФ українських територій. Водночас президент розуміє, що він не має права ухвалювати такі рішення без українського народу, оскільки це суперечить Конституції.

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