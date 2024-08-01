Зеленський анонсував кадрові зміни в Кабміні

Президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді. Про це глава держави говорив у четвер, 1 серпня, з премʼєром Денисом Шмигалем.
Поки невідомо, коли саме ці зміни повинні відбутися.
"Це стосується і добудови обʼєктів, і ключових пріоритетів відновлення, і також людей, які здатні забезпечувати повну реалізацію державних завдань. На урядовому рівні готуються кадрові рішення", - розповів він у вечірньому зверненні.відео дня
Кадрові зміни в уряді - що відомо
ЗМІ анонсували кадрові зміни в уряді ще на початку червня. Зокрема, ішлося про призначення нових міністрів інфраструктури й регіональної політики.
За даними преси, нинішній заступник керівника ОП Олексій Кулеба може обійняти пост новоствореного міністерства регіональної політики, а на місце Кулеби призначать нинішнього голову Закарпатської ОВА Віктора Микиту.
Денис Шмигаль
Прем'єрміністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації.
До Державної служби працював топ-менеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова – ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.
Фаворитом з-поміж усіх кандидатів на посаду голови Мінінфраструктури ЗМІ називають голову правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова.
Утім рішення влада з невідомих причин відкладала. Зокрема, у липні Рада навіть відклала з цього приводу засідання.
Чутки щодо зміни деяких міністрів підтвердив свого часу член комітету ВР з питань нацоборони Федір Веніславський. Проте він зазначив, що ітиметься про "точкові зміни" в уряді, а саме кількох міністрів, які мають "промахи" у своїй роботі.
"До окремих міністрів з приводу їх діяльності точно є питання. І я не виключаю, що найближчим часом декілька міністрів можуть постати перед питанням щодо необхідності їх звільнення", - зазначав він.
Водночас Веніславський спростував, що, мовляв, готуються змінити міністра оборони Рустема Умєрова.
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