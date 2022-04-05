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Зеленський не виключив, що зустрічі з Путіним може і не бути

5 квітня 2022, 11:05

Президент Володимир Зеленський вважає, що навіть якщо буде підписано мирну угоду з рф, то російська армія може за кілька років знову атакувати Україну.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч з главою країни-агресора Володимиром Путіним може і не відбутися.

Про це український лідер заявив 5 квітня в інтерв'ю українським журналістам.

"Простіше сказати - давайте ні про що сьогодні не будемо говорити - позиція найлегша. Найскладніше - говорити, що вони зробили, визнати їх ворогом, знати, що це конкретно війна РФ проти України... І при всій цій позиції знайти можливості для того, щоби зустрічатися, і на цій зустрічі знайти вихід з цієї ситуації та при цьому не втратити свою територію", - сказав глава Української держави.

"Може так статися, що і не буде зустрічі", - додав Зеленський.

Президент додав, що навіть якщо буде підписано мирну угоду, російська армія може знову атакувати Україну.

"Ми розуміємо, що навіть якщо ми з вами підпишемо найпотужнішу угоду, ми розуміємо, що через два роки Росія може повернутися. Просто розуміємо це, і якщо ми з вами приймаємо це, то відповідним чином і діємо", - заявив Зеленський.

За його словами, українська делегація передавала російській стороні, що Україна не вірить російським гарантіям і продовжить будувати таку державу, яка буде в силах захистити себе сама.

Переговори України та Росії

Президент РФ Володимир Путін 24 лютого оголосив про проведення так званої спеціальної військової операції в Україні, а за фактом почав повномасштабне вторгнення в нашу державу.

За кілька днів після початку сторони почали діалог на рівні делегацій Києва та Москви.

Президент України наполягав на прямих переговорах з Путіним. Але господар Кремля, як і до початку повномасштабної війни, відмовляється від зустрічі з Зеленським.

Радник керівника Офісу президента, представник української делегації Михайло Подоляк сказав, що зустріч Зеленського і Путіна може відбутися найближчим часом. Пакет документів для організації саміту був переданий російській стороні в ході переговорів у Стамбулі. У Кремлі, за словами Подоляка, також заявили про можливість підготовки діалогу на вищому політичному рівні.

Глава делегації Києва на переговорах з Москвою Давид Арахамія 2 квітня заявив, що сторони провели достатню роботу для того, щоби з'явилася можливість організувати зустріч Зеленського і Путіна. За словам Арахамії, тепер потрібно провести роботу над питаннями, які обговорювалися, і переходити до підготовки саміту лідерів двох держав. При цьому Путін у розмові з президентом Туреччини Ердоганом нібито теж підтвердив згоду Кремля на зустріч.

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