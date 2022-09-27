Зеленський назвав мету для ЗСУ номер один

За словами президента, влада в постійному робочому режимі працює над забезпеченням воїнів зброєю та боєприпасами.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні мета номер один Збройних сил України знаходиться в Донецькій області.
Українські військові роблять все, щоб стримати активність окупантів.
"Там зараз наша мета номер один, оскільки і для окупантів Донбас - все ще мета номер один", - підкреслив президент України.
За його словами, влада в постійному робочому режимі працює над забезпеченням воїнів зброєю і боєприпасами.
"Всі активні дії українських військових повинні бути синхронізовані з використанням високоточної зброї. Це один з основних пріоритетів", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Окупанти відступають.
Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.
Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.
Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.
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