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Зеленський назвав мету для ЗСУ номер один

27 вересня 2022, 03:40

За словами президента, влада в постійному робочому режимі працює над забезпеченням воїнів зброєю та боєприпасами.

Володимир Зеленський, українські військові, ЗСУ
Володимир Зеленський / Офіс президента України, Генштаб ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні мета номер один Збройних сил України знаходиться в Донецькій області.

Українські військові роблять все, щоб стримати активність окупантів.

"Там зараз наша мета номер один, оскільки і для окупантів Донбас - все ще мета номер один", - підкреслив президент України.

За його словами, влада в постійному робочому режимі працює над забезпеченням воїнів зброєю і боєприпасами.

"Всі активні дії українських військових повинні бути синхронізовані з використанням високоточної зброї. Це один з основних пріоритетів", - зазначив Зеленський.

Звернення Зеленського

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Окупанти відступають.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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