ЗСУ підуть вперед: Зеленський зібрав Ставку та оголосив план деокупації України

Володимир Зеленський розкрив план деокупації України / Reuters

Президент України Володимир Зеленський зібрав Ставку Верховного Головнокомандувача для прийняття рішень з метою подальшої деокупації території України.

Зокрема, учасники заслухали інформацію про оперативну обстановку на напрямках фронту, повідомляє прес-служба глави держави.

"Були прийняті рішення щодо активних дій сил оборони з метою подальшої деокупації території України", - йдеться в повідомленні.

Також було проаналізовано стан забезпечення військ озброєнням і боєприпасами.

"Президент підкреслив важливість оперативного забезпечення високоточною зброєю і всім необхідним сил, які активно просуваються вперед", - наголошується в повідомленні.

Крім того, під час засідання учасники окремо зупинилися на питанні застосування ворогом нових типів озброєння та намітили плани протидії таким засобам.

У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, керівники силових відомств та правоохоронних органів, а також керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак і секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У режимі відеозв'язку до засідання приєдналися: командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський, командувач військами Оперативного командування Захід Сергій Литвинов, командувач військами Оперативного командування Південь Андрій Ковальчук, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Окупанти відступають.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Раніше радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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