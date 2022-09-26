Атака і ближній бій: на Харківщині ЗСУ взяли в полон росгвардійців

Окупанти РФ потрапили в полон в результаті декількох годин стрілецьких боїв.
У Харківській області бійці підрозділу 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківської області під час наступу захопили в полон військовослужбовців Росгвардії.
Кадри з полоненим опубліковані в Facebook 102-ї бригади Сил тероборони ЗСУ.
У повідомленні наголошується, що окупанти потрапили в полон в результаті декількох годин стрілецьких боїв під час наступальної операції ЗСУ в Харківській області.
За інформацією українських військових, росгвардійці чинили запеклий опір, проте зазнали поразки. Полоненим надали необхідну медичну допомогу.
Раніше повідомлялося про те, що українські військові змогли хитрістю взяти в полон відразу 17 окупантів. Вони навіть не зробили жодного пострілу.
Поблизу Білогорівки українські захисники зайшли в тил ворога і тихо зайняли одну з позицій окупантів.
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