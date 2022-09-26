Йде потік "гарматного м'яса": росіяни відчули, що програють - Зеленський

Росіяни відчули, що вже програли - Зеленський / Колаж УНІАН

Росіяни відчули, що програють у війні, але намагаються просто відтягнути цей момент, заявив під час вечірнього звернення глава держави Володимир Зеленський у понеділок, 26 вересня.

"Вони відчули, що програють, і намагаються просто відтягнути цей момент, забезпечити хоч якусь активність на фронті, поставити кого-небудь зі зброєю в руках замість загиблих",-зазначив глава держави.

У своєму вечірньому зверненні президент України розповів про ситуацію на Донецькому напрямку, мобілізацію в рф і проект міжнародного трибуналу для РФ.

"Російська мобілізація-відверта спроба дати командирам на місцях постійний потік "гарматного м'яса". Іншого сенсу в ній немає", - зазначив Зеленський.

Також президент зазначив, що в ОП сьогодні послам тридцяти держав був представлений проєкт зі створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти нашої держави.

"Складність залучення Росії за цей злочин полягає в тому, що наявних міжнародно-правових інструментів недостатньо. Потрібен спеціальний міжнародний трибунал. І ми дуже детально, дуже ретельно опрацьовуємо цей проєкт", - зазначив глава держави.

Він також зазначив, що ніхто не сумнівається в тому, що трибунал буде і настане відповідальність для всіх, хто розв'язав цю злочинну війну проти України і свободи в Європі.

Передбачається, що спеціальний трибунал матиме юрисдикцію розслідувати і притягати до відповідальності за злочини агресії проти України вище політичне і військове керівництво Росії - президент та інші топ-чиновники РФ, в тому числі члени Ради національної безпеки, які санкціонували військову агресію проти України.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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