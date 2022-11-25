Зеленський анонсував серйозні новини для України

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Російська Федерація вдається до масованих обстрілів України через власну деградацію і бажання помститися.

У своєму зверненні президент анонсував вагомі новини для нашої країни.

"Майже кожну годину я отримую повідомлення про удари окупантів по Херсону та іншим громадам області. Такий терор почався відразу після того, як російська армія була змушена тікати з Херсонської області. Це помста тих, хто програв", - пише Зеленський.

За словами президента, Росія не вміє воювати, у зв'язку з чим вдається до тероризму. Енергетичний, артилерійський і ракетні терори, є наслідком деградації країни.

"Тільки звільнення нашої землі і надійні гарантії безпеки для України можуть захистити наш народ від будь-яких російських ескалацій. Щодня працюємо з партнерами заради цього. Скоро будуть вагомі новини", - завив президент.

Ракетний удар по Україні 23 листопада

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області були прильоти.

В результаті масованого ракетного удару РФ у Києві три людини загинули і шість постраждали.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 23 листопада російські окупанти випустили по Києву 31 ракету. Українським захисникам вдалося збити 21 ракету, проте кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали. У місті пропало світло, інтернет, мобільний зв'язок.

Через масовані російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води. Кличко закликав киян, про всяк випадок, запастися водою.

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