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Постійні відключення чи повний блекаут: влада готується до складної ситуації

Анна Косик
7 червня 2024, 03:35
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В українській енергетиці склалася найскладніша ситуація з початку повномасштабного вторгнення. Ворог має на меті влаштувати черговий блекаут.
Блекаут, лампочка
Енергосистема України в критичному стані через обстріли окупантів / Колаж: Главред, фото: flickr

Атаки країни-агресора Росії на енергетичні об'єкти України значно погіршили ситуацію в усій системі, настільки "плачевного" стану не було навіть у 2022 та 2023 роках. Як розповів міністр енергетики Герман Галущенко, Росія зараз зосереджує удари на маневрових потужностях.

Наразі найбільші руйнування, за словами Галущенка, зафіксовані на об'єктах теплової та гідрогенерації, також пошкоджено об'єкти системи передавання, йдеться у повідомленні Міністерства енергетики України.

"Загальні втрати системи – до 9 ГВт потужності. Ситуація наразі значно гірша, ніж у 2022-2023 роках. Застосовуються обмеження для споживачів. Ми готуємося до досить складної ситуації взимку", – розповів міністр.

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В нинішніх умовах базовою для України залишається атомна генерація. Однак і тут удари окупантів ставлять під загрозу ядерну та радіаційну безпеку України. Попри це, енергетики продовжують посилену підготовку до зими, аби плани ворога не справдились і українці не залишились у тотальній темряві.

"Мета ворога – повний блекаут. Ми готуємось до того, щоб взимку працювали всі 9 енергоблоків АЕС, це наш спосіб вижити. Тому важливе завдання – захистити атомну енергетику, уникнути блекауту атомних електростанцій", – підкреслив Галущенко.

Що таке Міністерство енергетики?

Міністерство енергетики України забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфовидобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробних комплексах; формування та реалізацію державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива (крім забезпечення енергоефективності будівель та інших споруд) і в сфері нагляду (контролю) у сфері електроенергетики; формування державної політики в сфері нагляду (контролю) в галузі енергетики та теплопостачання, повідомляє "Вікіпедія".

Відключення електроенергії в Україні - що відомо

Раніше повідомляли, що ситуація в українській енергосистемі буде найважчою в середині літа цього року. Через спеку зросте споживання, тому щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати.

Нагадаємо, у липні цього року прогнозують погіршення ситуації з електроенергією - світла може не бути по 10 годин підряд.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що наслідки атак країни-агресорки Росії по українській енергетиці довгострокові,через що економія електроенергії буде частиною повсякденного життя українців у наступні роки.

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