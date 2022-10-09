"Тут тільки одна держава-терорист": в ОП жорстко відповіли на звинувачення Путіна

Михайло Подоляк прокоментував звинувачення зі соторони Володимира Путіна / УНІАН

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву президента РФ Володимира Путіна зі звинуваченнями на адресу України в організації вибухів на Кримському мосту.

Він підкреслив, що звинувачення Путіна України у вибуху на Кримському мосту, "виглядає занадто цинічно навіть для Росії". Про це радник глави ОП написав у своєму Twitter.

Разом з тим він нагадав про те, що раніше РФ завдала терористичного удару по житлових кварталах Запоріжжя, в результаті чого загинули 13 осіб.

"Путін звинувачує Україну в тероризмі? Це виглядає занадто цинічно навіть для Росії. Не минуло й 24 годин, відколи російські літаки випустили 12 ракет у житловий квартал Запоріжжя, вбили 13 людей і травмували понад 50. Ні, тут тільки одна держава-терорист, і весь світ знає, хто це", - додав Подоляк.

Вибухи на Кримському мосту

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Над ним піднімався стовп чорного диму.

За попередньою інформацією, там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний потяг.

"Повідомляється про НП в районі Кримського моста в Керчі. Місцеві жителі кажуть, що загорілася частина залізничної гілки", - зазначають пропагандисти.

Раньше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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