"Тут тільки одна держава-терорист": в ОП жорстко відповіли на звинувачення Путіна

Михайло Подоляк нагадав про те, що РФ завдала терористичного удару по житлових кварталах Запоріжжя.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву президента РФ Володимира Путіна зі звинуваченнями на адресу України в організації вибухів на Кримському мосту.
Він підкреслив, що звинувачення Путіна України у вибуху на Кримському мосту, "виглядає занадто цинічно навіть для Росії". Про це радник глави ОП написав у своєму Twitter.
Разом з тим він нагадав про те, що раніше РФ завдала терористичного удару по житлових кварталах Запоріжжя, в результаті чого загинули 13 осіб.
"Путін звинувачує Україну в тероризмі? Це виглядає занадто цинічно навіть для Росії. Не минуло й 24 годин, відколи російські літаки випустили 12 ракет у житловий квартал Запоріжжя, вбили 13 людей і травмували понад 50. Ні, тут тільки одна держава-терорист, і весь світ знає, хто це", - додав Подоляк.
Вибухи на Кримському мосту
Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Над ним піднімався стовп чорного диму.
За попередньою інформацією, там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний потяг.
"Повідомляється про НП в районі Кримського моста в Керчі. Місцеві жителі кажуть, що загорілася частина залізничної гілки", - зазначають пропагандисти.
Раньше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.
Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.
При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.
Читайте ще:
- Підрив Кримського мосту: в СБУ відповіли на чутки про причетність до "бавовні"
- Повне завантаження і невідомий власник: деталі про вибухнула на Кримському мосту фурі
- Руйнування планів окупантів: у ЗСУ оцінили "бавівну" на Кримському мосту