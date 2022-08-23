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Завтра можливі огидні провокації та жорстокі удари: Зеленський попередив усіх

23 серпня 2022, 22:06

Зеленський зазначив, що українські військові, розвідка і спецслужби зроблять все, щоб захистити мирне населення.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Українцям рекомендують дотримуватися правил безпеки і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги на День Незалежності 24 серпня.

Як повідомляє президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні, російські окупанти можуть вдаватися до жорстких атак.

"Завтра важливий для всіх нас день. І саме тому цей день, на жаль, важливий і для нашого ворога. Ми повинні усвідомлювати, що завтра можливі огидні російські провокації і жорстокі удари", - сказав він.

Зеленський зазначив, що українські військові, розвідка і спецслужби зроблять все, щоб захистити мирне населення. Він додав, що Україна обов'язково відповість на будь-який прояв російського терору.

Президент просить українців завтра особливо дотримуватися правил безпеки.

"Будь ласка, дотримуйтесь режиму комендантської години. Враховуйте сигнали повітряної тривоги. Звертайте увагу на офіційні повідомлення. І пам'ятайте: ми повинні всі разом дійти до перемоги", - сказав він.

Загроза ракетних ударів по Україні 24 серпня

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що війська РФ на цьому тижні можуть піти на особливо жорсткі атаки і провокації проти України. Глава держави сказав, що українцям важливо не піддаватися тиску ворога.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк не виключив посилення Росією обстрілу українських міст у День Незалежності України. Можливі удари, в тому числі і по Києву.

Працівникам державних установ, які розташовані в урядовому кварталі-офісу президента , Верховної Ради, НБУ та інших органів влади – рекомендують в період з 22 по 26 серпня працювати вдома або, по можливості, як можна менше з'являтися в таких будівлях.

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