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США різко застерегли Росію від ескалації війни в Україні - CNN

22 серпня 2022, 21:50

США закликали Росію припинити військові операції на ядерних об'єктах України і біля них.

США Росія
США закликали РФ утриматися від ескалації війни / Reuters

Посла Росії в США Анатолія Антонова терміново викликали до Держдепартаменту США для того, аби застерегти від будь-яких ескалацій в війні проти України, пише видання CNN.

Представник Держдепу зазначив, що такі застереження США висловили Антонову ще минулого тижня.

Зокрема, вони включали заклик до Росії про припинення всіх військових операцій на ядерних об'єктах України або поблизу них і повернення Україні повного контролю над Запорізькою АЕС.

Війна Росії проти України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що Україна не збирається йти на поступки Росії по територіях. На його думку, такий крок означатиме перенесення війни на майбутнє. Київ має намір повернути всі свої землі в рамках міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік.

Секретар РНБО Данілов також зазначив, що на порядку денному Києва – проведення в Криму демілітаризації з подальшим звільненням півострова від російської окупації. Данилов додав, що колаборанти можуть пом'якшити для себе вирок у тому випадку, якщо нададуть СБУ цінну інформацію про військових РФ.

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна може піти на переговори з Росією. Однак умова Києва залишається незмінною-окупанти повинні вийти із захоплених територій української держави.

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