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"З ленд-лізом ще ніхто не програвав": Жданов озвучив терміни закінчення війни та перемоги України

23 серпня 2022, 01:41

Ніхто в світі не зацікавлений в затягуванні війни в Україні, зокрема і РФ. Тому що російська економіка не витягне довготривалу війну.

Олег Жданов, війна в Україні
Олег Жданов спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні / Фото УНІАН

Ніхто в світі не зацікавлений в тому, щоби війна в Україні затягнулася. Всі готові допомогти Україні, щоб війна закінчилася в найближчі максимум півроку, може, навесні 2023-го. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов у коментарі Главреду.

"Той же Пентагон припускає, що найпізніший термін закінчення цієї війни – осінь 2023 року. Йдеться про повне закінчення війни", - сказав Жданов і додав, що ніхто не хоче затягувати цю війну на рік.

Військовий експерт нагадав, що Західна Європа вже готує План Маршалла і "ділить, хто що відбудовуватиме в нашій країні", пропонує Україні свої послуги з відновлення її міст.

"Одна країна бере одне місто, інша - інше місто, третя – цілу галузь. Європейці прекрасно розуміють, що гроші працюють лише тоді, коли їх куди-небудь вкладають. Вони хочуть вкласти гроші в Україну і, природно, отримати з цього свою частку прибутку. Тож, ніхто в світі не зацікавлений в затягуванні цієї війни. До речі, Росія - в тому числі. Тому що російська економіка не витягне довготривалу війну. А з ленд-лізом ще ніхто не програвав. Тож, є шанс, що нам не доведеться підбивати підсумки року, тому що вона настільки не затягнеться", - резюмував військовий експерт.

Як повідомляв Главред, полковник запасу Олег Жданов вважає, що війна в Україні підійшла до переломного моменту впритул, але він поки що не настав. Перелом почався тоді, коли захисники України зупинили наступ російських військ. При цьому контрнаступ ЗСУ повністю залежить від західних партнерів.

За словами Жданова, якщо Україні дадуть необхідну кількість озброєнь, то далі мова піде про корінний перелом у війні, про контрнаступ, вихід на кордони 1991 року і підписання договору про співіснування з РФ.

Також Жданов вважає, що нинішня війна може закінчитися поверненням Україною всіх окупованих територій, зорема і Криму. За його словами, Україна повинна скористатися шансом і повернути собі кордони станом на 1991-й рік.

Інші новини:

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