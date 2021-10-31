Завтра в Києві починається локдаун: усі обмеження, поблажки та нові правила

У столиці громадський транспорт не зупинятимуть - він продовжить роботу в звичайному режимі.
Карантин в Києві з понеділка, 1 листопада, буде посилено – столиця переходить в "червону" зону. Без ПЛР-тесту або сертифіката про вакцинацію тепер не можна буде відвідувати торгові центри, заклади харчування та ЦНАП, а також їздити в громадському транспорті.
Як заявив мер столиці Віталій Кличко, локдаун в Києві діятиме тільки для тих, хто не вакцинувався.
Зокрема, з понеділка тільки з негативним ПЛР-тестом і covid-сертифікатом можна буде відвідувати:
- заклади харчування,
- готель,
- заклади соцзахисту,
- спортзал,
- фітнес-центри,
- ЦНАП,
- управління праці та соцзахисту,
- управління пенсійного фонду,
- масові заходи,
- торгові центри.
Громадський транспорт
У столиці громадський транспорт не зупинятимуть - він продовжить роботу в звичайному режимі. Однак з 1 листопада метрополітеном, наземним комунальним і приватним транспортом Києва зможуть скористатися пасажири за наявності covid-сертифіката або негативного ПЛР-тесту.
Як працюватимуть ТРЦ
Торгово-розважальні центри працюватимуть з обмеженнями. Так, діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ тільки в супроводі дорослого, що має або COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест.
Як працюватимуть школи
З понеділка школярі з 1 по 11 клас навчатимуться дистанційно. У такому режимі школи столиці продовжать працювати до поліпшення епідемічної ситуації в місті.
Як працюватимуть дитсадки
Дитячі садки з понеділка продовжать роботу в звичайному режимі, за умови вакцинації 100% персоналу.
Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці з 1 листопада стартують рейди з метою перевірки наявності у пасажирів громадського транспорту covid-сертифікатів і ПЛР-тестів. Порушникам карантинних правил загрожує штраф. Спецперепусток на проїзд у місті поки не буде.