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Завтра в Києві починається локдаун: усі обмеження, поблажки та нові правила

31 жовтня 2021, 07:56

У столиці громадський транспорт не зупинятимуть - він продовжить роботу в звичайному режимі.

штраф, карантин, поліція
1 листопада Київ іде на локдаун / УНІАН

Карантин в Києві з понеділка, 1 листопада, буде посилено – столиця переходить в "червону" зону. Без ПЛР-тесту або сертифіката про вакцинацію тепер не можна буде відвідувати торгові центри, заклади харчування та ЦНАП, а також їздити в громадському транспорті.

Як заявив мер столиці Віталій Кличко, локдаун в Києві діятиме тільки для тих, хто не вакцинувався.

Зокрема, з понеділка тільки з негативним ПЛР-тестом і covid-сертифікатом можна буде відвідувати:

  • заклади харчування,
  • готель,
  • заклади соцзахисту,
  • спортзал,
  • фітнес-центри,
  • ЦНАП,
  • управління праці та соцзахисту,
  • управління пенсійного фонду,
  • масові заходи,
  • торгові центри.

Громадський транспорт

У столиці громадський транспорт не зупинятимуть - він продовжить роботу в звичайному режимі. Однак з 1 листопада метрополітеном, наземним комунальним і приватним транспортом Києва зможуть скористатися пасажири за наявності covid-сертифіката або негативного ПЛР-тесту.

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Як працюватимуть ТРЦ

Торгово-розважальні центри працюватимуть з обмеженнями. Так, діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ тільки в супроводі дорослого, що має або COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест.

Як працюватимуть школи

З понеділка школярі з 1 по 11 клас навчатимуться дистанційно. У такому режимі школи столиці продовжать працювати до поліпшення епідемічної ситуації в місті.

Як працюватимуть дитсадки

Дитячі садки з понеділка продовжать роботу в звичайному режимі, за умови вакцинації 100% персоналу.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці з 1 листопада стартують рейди з метою перевірки наявності у пасажирів громадського транспорту covid-сертифікатів і ПЛР-тестів. Порушникам карантинних правил загрожує штраф. Спецперепусток на проїзд у місті поки не буде.

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новини Києва Карантин у Києві локдаун
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