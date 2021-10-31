Завтра в Києві починається локдаун: усі обмеження, поблажки та нові правила

1 листопада Київ іде на локдаун / УНІАН

Карантин в Києві з понеділка, 1 листопада, буде посилено – столиця переходить в "червону" зону. Без ПЛР-тесту або сертифіката про вакцинацію тепер не можна буде відвідувати торгові центри, заклади харчування та ЦНАП, а також їздити в громадському транспорті.

Як заявив мер столиці Віталій Кличко, локдаун в Києві діятиме тільки для тих, хто не вакцинувався.

Зокрема, з понеділка тільки з негативним ПЛР-тестом і covid-сертифікатом можна буде відвідувати:

заклади харчування,

готель,

заклади соцзахисту,

спортзал,

фітнес-центри,

ЦНАП,

управління праці та соцзахисту,

управління пенсійного фонду,

масові заходи,

торгові центри.

Громадський транспорт

У столиці громадський транспорт не зупинятимуть - він продовжить роботу в звичайному режимі. Однак з 1 листопада метрополітеном, наземним комунальним і приватним транспортом Києва зможуть скористатися пасажири за наявності covid-сертифіката або негативного ПЛР-тесту.

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Як працюватимуть ТРЦ

Торгово-розважальні центри працюватимуть з обмеженнями. Так, діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ тільки в супроводі дорослого, що має або COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест.

Як працюватимуть школи

З понеділка школярі з 1 по 11 клас навчатимуться дистанційно. У такому режимі школи столиці продовжать працювати до поліпшення епідемічної ситуації в місті.

Як працюватимуть дитсадки

Дитячі садки з понеділка продовжать роботу в звичайному режимі, за умови вакцинації 100% персоналу.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці з 1 листопада стартують рейди з метою перевірки наявності у пасажирів громадського транспорту covid-сертифікатів і ПЛР-тестів. Порушникам карантинних правил загрожує штраф. Спецперепусток на проїзд у місті поки не буде.