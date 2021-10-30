Локдаун у Києві діятиме тільки для тих, хто не вакцинувався - Кличко

Віталій Кличко заявив, що локдаун у Києві діятиме тільки для тих, хто не вакцинувався / УНІАН

З 1 листопада Київ входить у "червону" зону коронавірусного карантину. Однак обмеження, що запроваджуються за такого рівня епідемічної небезпеки, не діятимуть у столичних установах, якщо 100% їх працівників і відвідувачів вакциновані. Локдаун буде тільки для тих киян, які не вакциновані, заявив мер Києва Віталій Кличко.

В ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" міський голова столиці зазначив, що Київ зараз лідирує щодо вакцинації.

"У нас вакциновано понад 2 млн жителів, з них один мільйон сто п'ятдесят — другою дозою. Крім цього в місті Києві зараз дуже погана статистика і з 1 листопада місто входить в червону зону. Сьогодні в нашому місті померло 54 людини. Ситуація вкрай складна і ми робимо все, щоб допомагати з міського бюджету і лікарям, мотивуючи їх, і закуповуємо кисень. З киснем у нас проблем немає. Ситуація напружена, проте ми всі працюємо разом", - розповів Кличко.

Мер Києва зазначив, що міська влада співпрацюватиме з поліцією, щоб контролювати дотримання ключових правил карантину, прописаних для "червоної зони".

"Я хочу ще раз підкреслити, що зараз локдаун в Києві діятиме тільки для тих людей, які не вакциновані", - підкреслив Віталій Кличко.

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Коронавірус в Україні

29 жовтня очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні потроху стабілізується ситуація з коронавірусом. Кількість виписаних пацієнтів, які потрапили в лікарню через COVID-19, наближається до числа госпіталізованих.

30 жовтня в "червоній" зоні карантину опинилися 15 областей: Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська.

Київ з 1 листопада офіційно переходить в червону зону карантинних обмежень. Рішення ухвалено під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.