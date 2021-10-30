Локдаун у Києві з 1 листопада: Кличко оголосив про рейди в транспорті і пригрозив штрафами

У Києві перевірятимуть наявність у пасажирів COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів / УНІАН

У Києві з 1 листопада стартують рейди з метою перевірки наявності у пасажирів громадського транспорту COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів. Порушникам карантинних правил загрожує штраф. Спецпропусків на проїзд у місті наразі не буде. Про це заявив київський градоначальник Віталій Кличко.

Як повідомляє Радіо Свобода, мер розповів про те, що кожну людину перевірити не вдасться, проте карантинні рейди проводитимуться. Пасажирам громадського транспорту, у яких не буде сертифікатів вакцинації або ПЛР-тестів, загрожує штраф.читайте такожКиїв захлеснув бум масової вакцинації від COVID-19: люди стовпилися в чергах за щепленням

"Кожну людину ми не можемо перевірити, але ми проводитимо рейди. І ті люди, які нехтують ключовими правилами, будуть оштрафовані. Вибачте, будь ласка, ми повинні це робити", - додав Кличко.

Також він уточнив, що міська влада поки що не збирається запускати режим роботи транспорту за спецпропусками.

"Спецпропусків не буде, і я сподіваюся, ми до цього не дійдемо, але рейди перевіряючих щодо дотримання ключових правил будуть однозначно", - підкреслив Віталій Кличко.

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Локдаун у Києві

У Київській міській державній адміністрації раніше попереджали про те, що посилений карантин у Києві, по суті, стане "локдауном невакцинованих". Жителів столиці закликали зробити щеплення проти COVID-19 для того, щоб для них не діяли обмеження.

Київський мер Віталій Кличко 28 жовтня заявив, що у Києві посилять карантин з 1 листопада. Поїздки в громадському транспорті стануть можливими тільки за наявності сертифіката вакцинації або ПЛР-тесту.

29 жовтня Кличко нагадав киянам про те, що заклади у Києві працюватимуть при локдауні у разі дотримання правила 100% вакцинації персоналу та відвідувачів.