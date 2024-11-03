Завершення війни в Україні: у Зеленського назвали головну умову

Формула миру є дороговказом до справедливого та сталого миру, наголосив Андрій Єрмак.

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Андрій Єрмак розповів про сценарій завершення війни / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, ОПУ

Ключові тези Єрмака:

Завершення війни неможливе без виведення військ РФ

Росія повинна звільнити всі захоплені території

Припинення війни можливе тільки за умови повного і безумовного виведення російських окупаційних військ з усієї захопленої РФ території України, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Також однією з головних вимог залишається повернення всіх раніше окупованих РФ територій України, демілітаризація і деокупація Запорізької АЕС і відновлення свободи пересування, повідомляє LSM.

Очільник ОП нагадав, що Формула миру є дороговказом до справедливого та сталого миру, при цьому Україна готова враховувати інтереси інших зацікавлених сторін. Водночас будь-які коригування мають ґрунтуватися на міжнародному праві та справедливості, територіальній цілісності та недоторканності кордонів України, а також повному суверенітеті нашої держави.

/ Инфографика: Главред

За його словами, Україна захищається від агресії РФ, тому не ухвалюватиме пропозиції, які загрожують її існуванню, а також праву на самовизначення або гідність народу.

Водночас український урядовець зазначив, що агресія Росії - це не лише прямий напад на Україну, однак і загроза основам світового миру. Тому відновлення територіальної цілісності України - це не лише питання справедливості, це перевірка спроможності міжнародного співтовариства, зокрема - ООН, захистити принципи суверенітету та самовизначення.

Єрмак додав, що в 90-х роках країни Північної Європи, США та Євросоюз допомогли відновити незалежність балтійських республік, тож зараз Україна покладається на цю єдність у цей вирішальний момент історії. Адже йдеться не лише про відновлення справедливості, адже на карту поставлено безпеку всього світу, резюмував він.

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор РФ ігнорує реальну дипломатію та українську Формулу миру, щоб закінчити війну справедливо на основі статуту ООН. Однак, якщо буде реалізовано План перемоги України, РФ не зможе продовжувати воювати і буде змушена погодитися на мир.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що перший пункт плану перемоги - запрошення України до НАТО. Якщо буде ухвалено таке рішення, глава Кремля Володимир Путін зазнає геополітичної поразки.

Як повідомляв Главред, План перемоги, ініційований президентом Володимиром Зеленським, буде представлений суспільству. Однак опублікують його не в повному обсязі, оскільки низка деталей цього документа є поки що закритою.

Дивіться відео - що потрібно для завершення війни:

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