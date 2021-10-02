У Львові породілля померла від COVID: серце зупинилося після смерті дитини

У Львові від коронавірусу померла породілля / Daniel Foster / flickr.com/

У Львові від коронавірусу померла 28 - річна породілля - медики зафіксували внутрішньоутробну загибель плода на 28 тижні вагітності, повідомляє видання NTA

Як розповіли в місцевому перинатальному центрі, дівчина поступила до лікарні вже у важкому стані. До того ж, вона мала надлишкову вагу і не вакцинувалася від коронавірусу.

Жінку протягом 10 днів лікували у центрі легеневого здоров'я, однак для обстеження стану плода її перевезли до спеціалізованої клініки. Але через важку пневмонію вночі, 1 жовтня, її стан почав стрімко погіршуватися.

У підсумку медики зафіксували внутрішньоутробну загибель плода на 28 тижні вагітності. А через півгодини сталася зупинка серця і у породіллі. Лікарі 45 хвилин намагалися реанімувати жінку, проте безуспішно.

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Зараз у лікарні перебувають ще дві вагітні з підтвердженим COVID-19. Їх ізолювали в спеціальних палатах-боксах з окремим входом і виходом.

Нагадаємо, 23 вересня, вся Україна офіційно перейшла до "жовтої" зони адаптивного карантину. У країні почали діяти привілеї для вакцинованих громадян.

Голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що якщо більшість українців вакцинується від коронавірусу до наступного року, то вже навесні 2022 року карантин в Україні можуть повністю скасувати.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я України підготувало проєкт наказу Про перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язкової вакцинації від коронавірусу.