"Знайшла під мостом": у Кропивницькому молода мама принесла до лікарні немовля і відмовилася від нього

У Кропивницькому молода мама принесла до пологового будинку немовля і відмовилася від нього / pixabay

Дика історія сталася у Кропивницькому - там від новонародженої дівчинки відмовилася мама. Вона разом з хлопцем принесла дитину до пологового відділення і заявила, що вона їй не потрібна.

Як розповіла головна лікарка Кропивницького пологового будинку Людмила Романів, дитина народилася раніше необхідного терміну. Новонароджену дівчинку до медустанови принесли хлопець з дівчиною - сказали, що знайшли її під мостом, повідомляє "Суспільне".

За словами лікаря, медпрацівники запідозрили, що ніхто ніякої дитини під мостом не знаходив, а дівчина - це мама дитини.

"Лікарі запідозрили, що це мама дитини і викликали поліцію. Дівчина зізналася, що це вона народила, але дитина їй не потрібна. Дівчинка недоношена, але здорова. Була переохолоджена. Зараз перебуває під наглядом лікарів", — розповідає лікар.

Відзначається, що новоспечена мама написала відмову від своєї новонародженої дитини. Водночас працівники лікарні вмовляли її змінити своє рішення, але ніякі вмовляння на неї не подіяли.

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Медики назвали дівчинку Анастасією. Наразі вона знаходиться в лікарні.

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