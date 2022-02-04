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Загорнув поліетиленовий пакет і прикопав, а мати мовчала: у Донецьку вітчим убив 3-річного хлопчика

4 лютого 2022, 17:35

Мати покійної дитини все знала, але покривала свого співмешканця. У жінки залишилося ще двоє дітей.

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Вітчим до смерті розпестив дитину про голову і прикопав / Колаж

У Донецькій області вітчим скоїв страшний злочин. Він вбив 3-річного сина своєї співмешканки, склав тіло в пакет і закопав. Моторошний випадок роздирає душу ще й тим, що про все знала мати дитини, але покривала чоловіка.

Як повідомили у відділенні правоохоронних органів, тривогу забила бабуся хлопчика, яка помітивши його відсутність, звернулася в поліцію Курахового Донецької області.

Вона розповіла, що дочка не могла їй пояснити, куди подівся її син.

Також бабуся малюка додала, що вітчим і мати жорстоко з ним поводилися. Тому вона відразу запідозрила, що дитину вбили.

"Подзвонила доньці дізнатися, як діти. Вона мені сказала, що віддала сина його біологічному батькові. Я запідозрила, що вони його вбили, тому що і раніше з ним жорстоко поводилися", - зазначила жінка.

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Незабаром поліція з'ясувала, що хлопчика немає на цьому світі вже більше тижня, а його вбивцю викрили за лічені години.

"Було встановлено, що в квартирі проживає 30-річна жінка з трьома дітьми та її співмешканець. Подружжя не працює, обидва вживають наркотики. Всього в багатодітній родині виховуються п'ятеро дітей у віці від 1,5 до 9 років, проте двоє старших живуть з бабусею в іншому місті. Поліцейські виявили, що вдома немає трирічного сина. Було відомо, що хлопчик має інвалідність і не ходить. Мати плуталася в свідченнях і надала неправдиву інформацію про осіб, яким вона нібито віддала малюка. Оперативники карного розшуку, слідчі та інспектори з ювенальної превенції перевірили кожну з її версій, що не підтвердилися", - повідомили в поліції

Виявилося, в ніч на 25 січня чоловік по-звірячому побив безпорадну дитину, а коли він перестав подавати ознаки життя, загорнув у простирадло і поліетиленовий пакет і виніс в Покинуту дачну ділянку, де прикопав під землею і снігом.

"Я коли прокинулася, запитала, де малюк, він мені сказав, що малюка немає", — розповідає мати хлопчика.

Неадекват говорив, що хлопчик помер про хворобу, а він його просто поховав. Однак СМЕ показала, що дитина померла від травм голови.

За спиною у 29-річного фігуранта цієї жахливої справи кілька судимостей за крадіжки, викрадення авто і зберігання наркотиків. Він вже відбував умовний термін.

Якщо суд доведе провину, то чоловік отримає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

"Сім'я перебувала на обліку в соцслужбах як багатодітна. Мати загиблого притягувалася до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. В даний час двох її молодших дочок поліцейські доставили в лікарню для обстеження. Вирішується питання про позбавлення громадянки батьківських прав", - додали в поліції.

Нагадаємо, у Харківській області 18-річна горе-мати вбила новонароджену дочку через два дні після пологів, які пройшли в домашніх умовах і сказала чоловікові, що віддала дитину соціальним службам.

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