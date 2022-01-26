"Молотком він і вбив мою маму": з українською заробітчанкою в Польщі розправився серійний вбивця

Надія Яремчук разом з донькою Ольгою / ЗЗ канал

Над українською заробітчанкою в Польщі надією Яремчук з Бердичева розправився 25-річний серійний вбивця.

Як відомо, 49-річну жінку вдарили по голові тупим предметом і пограбували по дорозі на нічну зміну.

Як пише 33-й КАНАЛ, підозрюваного вже затримали копи.

За її словами, підозрюваний поляк не випивав і не вживав наркотики, проте правоохоронці виявили в його особистих речах чоловіка сумку з інструментами для домашнього господарства, які були в крові його жертв.

"Молотком він і вбив мою маму. Як пояснила поліція, юнак їхав за нею. Потім просто вийшов з машини, вбив, забрав сумку, сів у машину і поїхав далі. Страшно віддавати собі звіт, скількох чоловік він вже вбив. Виявилося, що це серійний вбивця. Не шкодував нікого. Вистежував свою жертву, а потім вбивав, тому що йому так подобалося", — зазначила дівчина.

Реклама

Дівчина розповіла, що для своїх вбивств поляк використовував новий предмет і професійно засекречував всі свої злодіяння. Його спіймали тільки після цього вбивства. Тепер чоловікові загрожує до 25 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Польщі по дорозі на роботу вбили і пограбували українську заробітчанку з Бердичева. З жінкою по-звірячому розправився невідомий чоловік, якого зараз розшукує поліція.

Читайте також: