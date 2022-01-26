УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Молотком він і вбив мою маму": з українською заробітчанкою в Польщі розправився серійний вбивця

26 січня 2022, 18:18

У чоловіка знайшли сумку з закривавленими інструментами.

false
Надія Яремчук разом з донькою Ольгою / ЗЗ канал

Над українською заробітчанкою в Польщі надією Яремчук з Бердичева розправився 25-річний серійний вбивця.

Як відомо, 49-річну жінку вдарили по голові тупим предметом і пограбували по дорозі на нічну зміну.

Як пише 33-й КАНАЛ, підозрюваного вже затримали копи.

За її словами, підозрюваний поляк не випивав і не вживав наркотики, проте правоохоронці виявили в його особистих речах чоловіка сумку з інструментами для домашнього господарства, які були в крові його жертв.

"Молотком він і вбив мою маму. Як пояснила поліція, юнак їхав за нею. Потім просто вийшов з машини, вбив, забрав сумку, сів у машину і поїхав далі. Страшно віддавати собі звіт, скількох чоловік він вже вбив. Виявилося, що це серійний вбивця. Не шкодував нікого. Вистежував свою жертву, а потім вбивав, тому що йому так подобалося", — зазначила дівчина.

Реклама

Дівчина розповіла, що для своїх вбивств поляк використовував новий предмет і професійно засекречував всі свої злодіяння. Його спіймали тільки після цього вбивства. Тепер чоловікові загрожує до 25 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Польщі по дорозі на роботу вбили і пограбували українську заробітчанку з Бердичева. З жінкою по-звірячому розправився невідомий чоловік, якого зараз розшукує поліція.

Читайте також:

viber
новини Польщі заробітчанин вбивство
Зараз ви переглядаєте новину «"Молотком він і вбив мою маму": з українською заробітчанкою в Польщі розправився серійний вбивця». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 23 січня: що не можна робити в день Григорія і як не потрапити в бідуПрикмети на 23 січня: що не можна робити в день Григорія і як не потрапити в біду Щедрі подарунки долі, щастя в любові і успіх в грошах: улюбленці удачі за гороскопом в рік ТиграЩедрі подарунки долі, щастя в любові і успіх в грошах: улюбленці удачі за гороскопом в рік Тигра Поверне до життя, позбавить від хвороб: як приготувати найкраще добриво з цибулевого лушпинняПоверне до життя, позбавить від хвороб: як приготувати найкраще добриво з цибулевого лушпиння Гороскоп Таро на тиждень 24-30 січня: Тільцям - труднощі, Дівам - привабливі можливості, Рибам - випробуванняГороскоп Таро на тиждень 24-30 січня: Тільцям - труднощі, Дівам - привабливі можливості, Рибам - випробування Подорожчання буханця на 10 гривень: українцям назвали нову ціну на хлібПодорожчання буханця на 10 гривень: українцям назвали нову ціну на хліб
19:30

Попередження владі: чому Британія заговорила про плани Кремля

19:07

Гороскоп на завтра, 27 січня 2022: Овнам – брехня, Терезам - розчарування, Близнюкам - правило бумерангаВідео

19:04

Як зараз виглядає Пуговка з серіалу Татусеві доньки - 20-річна Катерина Старшова

19:00

У 7 разів дорожче, ніж торік: ціни на капусту в Україні досягли рекордної позначкиВідео

18:29

Як зупинити блювоту і нудоту в домашніх умовах: що потрібно зробити в першу чергу

Реклама
18:23

Путін може використовувати війська біля України в середині лютого - ДерждепВідео

18:20

"Не маєте права вирішувати": США озвучили теми-табу в переговорах із Росією

18:18

"Молотком він і вбив мою маму": з українською заробітчанкою в Польщі розправився серійний вбивцяВідео

18:07

Збудуться всі мрії і навіть більше: кому зі знаків зодіаку неймовірно пощастить вже в лютомуВідео

17:58

Тиждень носила мертвий плід через відмову в аборті: у Польщі померла вагітна двійнею жінкаВідео

17:34

Дружина Гордона здивувала збільшеним бюстом: "Подарує Дмитру ще одну чарівну дитину"

17:29

Удача і везіння: як число народження може передбачити долю - нумерологіяВідео

17:23

Віталій Портников. Кремль хоче озброїти ДонбасВідеоблоги

17:23

В Україну йде небезпечна погода з потужним снігопадом і морозомВідео

17:00

Прикмети на 28 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

16:45

Нові варіанти для Путіна і "заходи у відповідь" Москви: Лавров вибухнув погрозою на адресу ЗаходуВідео

16:34

Парламент збільшив мінімальний розмір аліментівВідео

16:32

У моду на 2022 рік повернулися неповторні жіночі куртки в стилі 90-х, від яких віє свободоюФотоВідео

16:30

Смачні і хрусткі чіпси з лаваша за 2 хвилини: простий рецептВідео

16:20

Спаду цін на продукти поки чекати не варто - причинаВідео

Реклама
16:19

Курс долара в Україні зріс до максимуму за чотири рокиВідео

16:15

Комаровський розповів, що можна і не можна робити при харчовому отруєнні

16:00

Як пов'язані білки в крові і старіння організму - відповідь вчених

15:37

Гороскоп на лютий 2022 року для Близнюків: флірт, романтика і великий прибутокВідео

15:36

"Ковідна" тисяча Зеленського: українці за два дні купили ліків на рекордну сумуВідео

15:20

Пластичний хірург розповів, які операції найпопулярніші серед українок

15:17

Леся Нікітюк примірила сексуальну нижню білизну на камеру

15:10

З якого віку і до скількох років можна робити пластичну операцію: хірург пояснив всі нюанси

15:05

Росія не здатна на повномасштабне вторгнення в Україну: Кулеба пояснив причинуВідео

14:17

У Парижі проходить нормандська зустріч: всі подробиціВідео

14:04

Гаряча модель Демі Роуз повністю оголила пишні груди і сідниці на камеру

13:27

Молодого сумчанина, який зник дорогою до Києва, знайшли мертвим

13:26

Верховна Рада пішла на поступки ФОПам: в Україні відкладуть штрафи за відсутність касових апаратівВідео

13:20

Українські школи відправляють на дистанційку: у МОЗ дали рекомендації і назвали терміниВідео

13:11

"Велике будівництво" готує залізницю до запуску швидкісних поїздів між Черкасами та Києвом

13:10

Поплавський розповів, навіщо йому соцмережі

13:00

Найсмачніші рублені котлети: готувати всього 10 хвилинВідео

12:48

У Мелітополі 5-класниця зламала хребет у дворі школи: їй прописали мазь і викликали таксі

12:41

Померла зірка фільму Анжеліка - маркіза янголів Ітчіка Шоро

12:26

"Зараз лінія оборони Європи - тут": юні активісти з українського Нью-Йорка звернулися до заходуВідео

Реклама
12:26

Розмова Путіна з ватажками "ЛДНР" і ситуація біля кордонів України: у Кремлі розповіли про плани РФВідео

12:13

У Чернівецькій області таємниче помирають молоді прикордонники: батьки не вірять у версії слідства

11:42

Найсексуальніша бабуся у світі показала неосяжні груди в тісному купальнику

11:06

В українців можуть відібрати пенсію: кому варто боятися перевірокВідео

11:05

Сон, як у немовляти: як потрібно спати, щоби виспатися - 7 простих порад

11:00

Друг пізнається в біді: хто і як підтримує Україну на тлі загрози великої війни

10:59

Випивав з приятелем і спостерігав за подією: у Сумах затримали чоловіка, який "замінував" поїздВідео

10:36

Британія не виключає запровадження жорстких санкцій проти Путіна

10:33

Фінансовий гороскоп 2022: кому зі знаків посміхнеться грошова удача в рік ТиграВідео

10:19

"Не сподобалася велика купюра": у Миколаєві водій гнав пасажирку з маршрутки

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти