Погрожує покалічити і вбити: у Мережу потрапили кадри, як жінка намагається врятуватися від чоловіка

У Харкові перехожий зняв на відео, як дівчину силою утримує в машині чоловік / скріншот

У Мережу потрапило відео, яке зняв випадковий перехожий. На кадрах чоловік силою не випускає з машини дівчину, яка благає його дозволити їй вийти.

Відео було опубліковано в Telegram-каналі Труха. Інцидент стався на площі Свободи.

За словами очевидця, автомобіль BMW стояв з відкритими дверима, з машини було чутно жіночі крики: "Відпусти, відпусти". У салоні була дівчина, яку за плечі тримав чоловік.

"Підбігли до авто, дівчина - в істериці; водій каже, що вона його дружина. Почав бикувати (...). Потім все ж таки дівчину відпустив, вона почала тікати. Їй повернули документи, що випали з машини (Катерина У.). Вже після цього відео водій почав кидатися на очевидців, після чого побіг за дівчиною.... Чи наздогнав і чим все закінчилося - невідомо", - йдеться у повідомленні.

Пізніше з Telegram-каналом зв'язалася сама постраждала. Вона розповіла, що чоловік погрожує їй фізичною розправою.

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"Я кілька разів писала заяви в поліцію, які мій чоловік, Уваров Михайло Миколайович, "вирішував". Він погрожує мені, що покалічить, що переріже моїх батьків, завдасть тілесних ушкоджень, що забере у мене моїх діток", - розповіла Катерина.

За її словами, чоловік вживає наркотики, після чого стає дуже агресивним.

"Я йшла від нього багато разів, шкодувала дітей і сім'ю, переступаючи через себе, боячись, що він щось мені зробить, але більше не можу. Я хочу жити спокійно. Допоможіть, будь ласка, поширити", - сказала вона.

Дівчина зазначила, що вже п'ять років не може вийти з цих стосунків, а її діти стають свідками домашнього насильства.

"Я не можу втекти, тому що мене можуть просто вбити або покалічити за це", - сказала вона.

Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

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