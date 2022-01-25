"Рвану рану довелося зашивати": на Волині небезпечне дерево ледь не вбила дідуся з малятком-онукою

На Волині небезпечне дерево ледь не вбила дідуся з малятком-онукою / "Полісся"

На Волині дерево мало не вбило літню чоловіка з дитиною. Гілка, що впала, травмувала пенсіонера, а його чотирирічна внучка встигла відскочити. Про це повідомляє портал "Полісся".

Подія сталася в Камені-Каширському на вулиці Першого Травня. Дерево впало на тротуар, де в той час проходили дідусь з онукою.

"Дерево мало не прибило мою чотирирічну дочку і батька. Слава Богу, дитина відбулася тільки переляком, а ось татові не пощастило — у нього рвана рана на нозі, яку довелося зашивати. Добре, що всі залишилися живі. Але сухі дерева як стояли роками, так стоятимуть і далі, наражаючи на небезпеку перехожих при кожному пориві вітру. Кожен раз думаєш: встигнеш пройти під падаючими гілками чи ні", — каже мати дівчинки і дочка постраждалого пенсіонера Тетяна Кисляк.

Через два дні після надзвичайної події в центрі Каменя-Каширського комунальники зрізали ці самі аварійні дерева і прибрали гілки сусідніх насаджень, які були небезпечні для пішоходів.

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Нагадаємо, у Львові ввечері 14 січня, зафіксовано рідкісне погодне явище. У місті випав крижаний сніг, кілька разів вдарила блискавка і був грім.

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